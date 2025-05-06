https://ria.ru/20250506/kreml-2015236020.html

Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы

Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы

Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, также возможны ограничения в Александровском саду,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:03:00+03:00

2025-05-06T12:03:00+03:00

2025-05-06T12:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, также возможны ограничения в Александровском саду, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ. "В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада", - говорится в сообщении. Кроме того, 10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.

https://ria.ru/20250505/pogoda-2014982525.html

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общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне