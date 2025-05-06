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Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kreml-2015236020.html
Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы
Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы
Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, также возможны ограничения в Александровском саду,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:03:00+03:00
2025-05-06T12:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, также возможны ограничения в Александровском саду, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ. "В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада", - говорится в сообщении. Кроме того, 10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.
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общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы

Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за праздничных мероприятий

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Дня Победы в центре Москвы
Подготовка к празднованию Дня Победы в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Подготовка к празднованию Дня Победы в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, также возможны ограничения в Александровском саду, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада", - говорится в сообщении.
Кроме того, 10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.
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