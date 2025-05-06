https://ria.ru/20250506/kontsert-2015200052.html
В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы
В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы
Концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный 80-летию Победы в Великой отечественной войне, состоялся в одном из парков Ташкента, информирует... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:29:00+03:00
2025-05-06T08:29:00+03:00
2025-05-06T08:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
ташкент
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013141453_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_23fab245a165848e366b7a114bb20268.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный 80-летию Победы в Великой отечественной войне, состоялся в одном из парков Ташкента, информирует пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане. "В Центральном парке имени Мирзо Улугбека, состоялся концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный Дню памяти и почестей и Дню Победы, организованный Русским домом в Ташкенте", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Камерный оркестр национальных инструментов Государственной филармонии Узбекистана "Согдиана", во главе с художественным руководителем и главным дирижером, заслуженным деятелем искусств республики Фирузой Абдурахимовой исполнил известные и любимые всеми песни: "Поклонимся великим тем годам", "Смуглянка", "Катюша", "Пусть всегда будет солнце", "День Победы". "Концерт, безусловно, удался. И подтверждение тому - реакция публики: аплодисменты, крики "Браво!" и "Молодцы" после каждого исполнения. А несколько песен зал слушал стоя", - добавили в представительстве. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941-1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014825580.html
https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Ташкент, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы
В Ташкенте состоялся концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни" к Дню Победы
ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный 80-летию Победы в Великой отечественной войне, состоялся в одном из парков Ташкента, информирует пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.
"В Центральном парке имени Мирзо Улугбека, состоялся концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный Дню памяти и почестей и Дню Победы, организованный Русским домом в Ташкенте", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
Камерный оркестр национальных инструментов Государственной филармонии Узбекистана
"Согдиана", во главе с художественным руководителем и главным дирижером, заслуженным деятелем искусств республики Фирузой Абдурахимовой исполнил известные и любимые всеми песни: "Поклонимся великим тем годам", "Смуглянка", "Катюша", "Пусть всегда будет солнце", "День Победы".
"Концерт, безусловно, удался. И подтверждение тому - реакция публики: аплодисменты, крики "Браво!" и "Молодцы" после каждого исполнения. А несколько песен зал слушал стоя", - добавили в представительстве.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941-1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.