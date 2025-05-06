https://ria.ru/20250506/kontsert-2015200052.html

В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы

В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В Ташкенте прошел концерт к 80-летию Победы

Концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный 80-летию Победы в Великой отечественной войне, состоялся в одном из парков Ташкента, информирует... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:29:00+03:00

2025-05-06T08:29:00+03:00

2025-05-06T08:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

ташкент

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный 80-летию Победы в Великой отечественной войне, состоялся в одном из парков Ташкента, информирует пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане. "В Центральном парке имени Мирзо Улугбека, состоялся концерт "Стоявшим насмерть во имя жизни", посвященный Дню памяти и почестей и Дню Победы, организованный Русским домом в Ташкенте", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Камерный оркестр национальных инструментов Государственной филармонии Узбекистана "Согдиана", во главе с художественным руководителем и главным дирижером, заслуженным деятелем искусств республики Фирузой Абдурахимовой исполнил известные и любимые всеми песни: "Поклонимся великим тем годам", "Смуглянка", "Катюша", "Пусть всегда будет солнце", "День Победы". "Концерт, безусловно, удался. И подтверждение тому - реакция публики: аплодисменты, крики "Браво!" и "Молодцы" после каждого исполнения. А несколько песен зал слушал стоя", - добавили в представительстве. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941-1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014825580.html

https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

узбекистан

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, ташкент, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне