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"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине
Американские производители оружия виноваты в расширении НАТО и в разжигании конфликта на Украине, заявил американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:56:00+03:00
2025-05-06T00:56:00+03:00
2025-05-06T06:18:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американские производители оружия виноваты в расширении НАТО и в разжигании конфликта на Украине, заявил американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн в интервью Такеру Карлсону в соцсети X."Нужно понять, почему начался конфликт и как его можно было избежать. В конце холодной войны США дали обещание, что НАТО не будет расширяться на Восток, а затем нарушили его. Правительство и не собиралось этого делать, пока производители оружия не продавили конгресс. Новые члены НАТО купят много американского оружия", — сказал он.Бизнесмен также отметил, что Россия имеет полное право на обеспечение безопасности своих границ, и что Североатлантический альянс представляет для Москвы серьезную угрозу."В американских школах с детства говорили, что Доктрина Монро наше священное право. Мы имеем все права на доминирование в Западном полушарии. Это звучало безумно для меня. Я вижу смысл в контроле над границами, чтобы соседи не были врагами", — заключил Коэн.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, НАТО
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине
Бизнесмен Коэн: в разжигании конфликта на Украине виноваты производители оружия