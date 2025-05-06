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"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:56 06.05.2025 (обновлено: 06:18 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/konflikt-2015174798.html
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине
Американские производители оружия виноваты в расширении НАТО и в разжигании конфликта на Украине, заявил американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:56:00+03:00
2025-05-06T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американские производители оружия виноваты в расширении НАТО и в разжигании конфликта на Украине, заявил американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн в интервью Такеру Карлсону в соцсети X."Нужно понять, почему начался конфликт и как его можно было избежать. В конце холодной войны США дали обещание, что НАТО не будет расширяться на Восток, а затем нарушили его. Правительство и не собиралось этого делать, пока производители оружия не продавили конгресс. Новые члены НАТО купят много американского оружия", — сказал он.Бизнесмен также отметил, что Россия имеет полное право на обеспечение безопасности своих границ, и что Североатлантический альянс представляет для Москвы серьезную угрозу."В американских школах с детства говорили, что Доктрина Монро наше священное право. Мы имеем все права на доминирование в Западном полушарии. Это звучало безумно для меня. Я вижу смысл в контроле над границами, чтобы соседи не были врагами", — заключил Коэн.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html
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в мире, россия, москва, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, НАТО
"Продавили конгресс": в США раскрыли, кто стоит за конфликтом на Украине

Бизнесмен Коэн: в разжигании конфликта на Украине виноваты производители оружия

© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу
Американская военная техника перед переброской в Европу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner
Американская военная техника перед переброской в Европу . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американские производители оружия виноваты в расширении НАТО и в разжигании конфликта на Украине, заявил американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн в интервью Такеру Карлсону в соцсети X.
"Нужно понять, почему начался конфликт и как его можно было избежать. В конце холодной войны США дали обещание, что НАТО не будет расширяться на Восток, а затем нарушили его. Правительство и не собиралось этого делать, пока производители оружия не продавили конгресс. Новые члены НАТО купят много американского оружия", — сказал он.
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Бизнесмен также отметил, что Россия имеет полное право на обеспечение безопасности своих границ, и что Североатлантический альянс представляет для Москвы серьезную угрозу.
"В американских школах с детства говорили, что Доктрина Монро наше священное право. Мы имеем все права на доминирование в Западном полушарии. Это звучало безумно для меня. Я вижу смысл в контроле над границами, чтобы соседи не были врагами", — заключил Коэн.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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