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Российские войска получили партию роботов "Депеша" - РИА Новости, 06.05.2025
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11:54 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kompleksy-2015233878.html
Российские войска получили партию роботов "Депеша"
Российские войска получили партию роботов "Депеша" - РИА Новости, 06.05.2025
Российские войска получили партию роботов "Депеша"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию роботов "Депеша" на гусеничном шасси, сообщили в пресс-службе холдинга. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:54:00+03:00
2025-05-06T11:54:00+03:00
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию роботов "Депеша" на гусеничном шасси, сообщили в пресс-службе холдинга. "Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси", - говорится в сообщении. Отмечается, что изготовленная из легких и прочных материалов "Депеша" способна развивать скорость до 15 километров в час и доставлять грузы массой 100 килограммов. При самостоятельном передвижении комплекс может преодолевать различные препятствия, а благодаря малым габаритам его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются. В январе "Высокоточные комплексы" уже поставили в войска партию дронов "Депеша", но на колёсном шасси и со специальными модулями.
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска получили партию роботов "Депеша"

"Высокоточные комплексы" поставили в российские войска партию роботов "Депеша"

© Фото : РостехРоботизированный комплекс "Депеша"
Роботизированный комплекс Депеша - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Ростех
Роботизированный комплекс "Депеша". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию роботов "Депеша" на гусеничном шасси, сообщили в пресс-службе холдинга.
"Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что изготовленная из легких и прочных материалов "Депеша" способна развивать скорость до 15 километров в час и доставлять грузы массой 100 килограммов. При самостоятельном передвижении комплекс может преодолевать различные препятствия, а благодаря малым габаритам его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа.
Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.
В январе "Высокоточные комплексы" уже поставили в войска партию дронов "Депеша", но на колёсном шасси и со специальными модулями.
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БезопасностьВысокоточные комплексыРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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