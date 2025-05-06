https://ria.ru/20250506/kompleksy-2015233878.html

Российские войска получили партию роботов "Депеша"

Российские войска получили партию роботов "Депеша" - РИА Новости, 06.05.2025

Российские войска получили партию роботов "Депеша"

Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию роботов "Депеша" на гусеничном шасси, сообщили в пресс-службе холдинга. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:54:00+03:00

2025-05-06T11:54:00+03:00

2025-05-06T11:54:00+03:00

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию роботов "Депеша" на гусеничном шасси, сообщили в пресс-службе холдинга. "Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси", - говорится в сообщении. Отмечается, что изготовленная из легких и прочных материалов "Депеша" способна развивать скорость до 15 километров в час и доставлять грузы массой 100 килограммов. При самостоятельном передвижении комплекс может преодолевать различные препятствия, а благодаря малым габаритам его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются. В январе "Высокоточные комплексы" уже поставили в войска партию дронов "Депеша", но на колёсном шасси и со специальными модулями.

https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html

https://ria.ru/20250506/germanija-2015199918.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, высокоточные комплексы, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)