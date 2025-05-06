Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico
Politico: европейский бизнес может не поддержать план отказа от российского газа
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейские компании могут не "клюнуть" на план Евросоюза по отказу от ископаемого топлива из России, сообщает издание Politico.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту дорожную карту в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС.
"Евросоюз обращается к маловероятному союзнику, чтобы... избавиться от российской энергии - к руководителям нефтяных и газовых компаний... Но рынок может и не клюнуть. Уже идут разговоры о том, что компании начнут перекачивать больше российского топлива по Европе, как только это станет возможным с юридической и политической точек зрения", - говорится в публикации.
Как отмечает эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина, "аппетит" к российским энергоносителям подкрепляется их низкой стоимостью.
«
"Страны-члены ЕС озабочены конкурентоспособностью и деиндустриализацией, поэтому дешевая российская энергия на фоне вырисовывающегося мирного соглашения вновь становится привлекательной", - считает эксперт, слова которой приводит издание.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.