https://ria.ru/20250506/kompanii-2015228110.html

Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico

Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico - РИА Новости, 06.05.2025

Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico

Европейские компании могут не "клюнуть" на план Евросоюза по отказу от ископаемого топлива из России, сообщает издание Politico. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:26:00+03:00

2025-05-06T11:26:00+03:00

2025-05-06T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейские компании могут не "клюнуть" на план Евросоюза по отказу от ископаемого топлива из России, сообщает издание Politico. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту дорожную карту в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС. "Евросоюз обращается к маловероятному союзнику, чтобы... избавиться от российской энергии - к руководителям нефтяных и газовых компаний... Но рынок может и не клюнуть. Уже идут разговоры о том, что компании начнут перекачивать больше российского топлива по Европе, как только это станет возможным с юридической и политической точек зрения", - говорится в публикации. Как отмечает эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина, "аппетит" к российским энергоносителям подкрепляется их низкой стоимостью. "Страны-члены ЕС озабочены конкурентоспособностью и деиндустриализацией, поэтому дешевая российская энергия на фоне вырисовывающегося мирного соглашения вновь становится привлекательной", - считает эксперт, слова которой приводит издание. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250305/ek-2003294695.html

https://ria.ru/20250327/kiev-2007644053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, страсбург, европа, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, politico