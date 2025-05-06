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Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico - РИА Новости, 06.05.2025
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11:26 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kompanii-2015228110.html
Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico
Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico - РИА Новости, 06.05.2025
Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico
Европейские компании могут не "клюнуть" на план Евросоюза по отказу от ископаемого топлива из России, сообщает издание Politico. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:26:00+03:00
2025-05-06T11:26:00+03:00
экономика
россия
страсбург
европа
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
politico
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейские компании могут не "клюнуть" на план Евросоюза по отказу от ископаемого топлива из России, сообщает издание Politico. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту дорожную карту в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС. "Евросоюз обращается к маловероятному союзнику, чтобы... избавиться от российской энергии - к руководителям нефтяных и газовых компаний... Но рынок может и не клюнуть. Уже идут разговоры о том, что компании начнут перекачивать больше российского топлива по Европе, как только это станет возможным с юридической и политической точек зрения", - говорится в публикации. Как отмечает эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина, "аппетит" к российским энергоносителям подкрепляется их низкой стоимостью. "Страны-члены ЕС озабочены конкурентоспособностью и деиндустриализацией, поэтому дешевая российская энергия на фоне вырисовывающегося мирного соглашения вновь становится привлекательной", - считает эксперт, слова которой приводит издание. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250305/ek-2003294695.html
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экономика, россия, страсбург, европа, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, politico
Экономика, Россия, Страсбург, Европа, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico

Politico: европейский бизнес может не поддержать план отказа от российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейские компании могут не "клюнуть" на план Евросоюза по отказу от ископаемого топлива из России, сообщает издание Politico.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту дорожную карту в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС.
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"Евросоюз обращается к маловероятному союзнику, чтобы... избавиться от российской энергии - к руководителям нефтяных и газовых компаний... Но рынок может и не клюнуть. Уже идут разговоры о том, что компании начнут перекачивать больше российского топлива по Европе, как только это станет возможным с юридической и политической точек зрения", - говорится в публикации.
Как отмечает эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина, "аппетит" к российским энергоносителям подкрепляется их низкой стоимостью.
«
"Страны-члены ЕС озабочены конкурентоспособностью и деиндустриализацией, поэтому дешевая российская энергия на фоне вырисовывающегося мирного соглашения вновь становится привлекательной", - считает эксперт, слова которой приводит издание.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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ЭкономикаРоссияСтрасбургЕвропаМарио ДрагиЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
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