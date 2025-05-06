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Тайна Янтарной комнаты: кто на самом деле ее украл и где она сейчас? - РИА Новости, 06.05.2025
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18:42 06.05.2025 (обновлено: 19:02 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/komnata-2015349072.html
Тайна Янтарной комнаты: кто на самом деле ее украл и где она сейчас?
Тайна Янтарной комнаты: кто на самом деле ее украл и где она сейчас? - РИА Новости, 06.05.2025
Тайна Янтарной комнаты: кто на самом деле ее украл и где она сейчас?
Янтарная комната — одно из самых загадочных сокровищ мира, бесследно исчезнувшее в годы Второй мировой войны. Созданная немецкими и русскими мастерами в XVIII... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:42:00+03:00
2025-05-06T19:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
кенигсберг
пушкин
царское село
петр i
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Янтарная комната — одно из самых загадочных сокровищ мира, бесследно исчезнувшее в годы Второй мировой войны. Созданная немецкими и русскими мастерами в XVIII веке, она была подарена Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. Долгое время комната украшала Екатерининский дворец в Царском Селе, ныне это город Пушкин. Однако в 1941 году после нападения Германии на СССР, комната была демонтирована и вывезена нацистами в Кёнигсберг. С тех пор судьба Янтарной комнаты остается одной из величайших тайн XX века.Роковые решения военного времениВ начале войны сотрудники музея столкнулись с дилеммой: эвакуировать хрупкий янтарный шедевр или оставить на месте. После тщательного обсуждения было принято решение о консервации комнаты на месте. Панно аккуратно упаковали в вату, марлю и плотную бумагу, надеясь таким образом защитить от возможных бомбардировок. К сожалению, эти меры предосторожности лишь облегчили работу нацистам, захватившим Пушкин осенью 1941-го.Уже в начале октября 1941 года немецкие специалисты по вывозу культурных ценностей приступили к демонтажу комнаты. Всего через две недели, 14 октября, разобранный шедевр был доставлен в Кёнигсберг, где его частично восстановили и даже выставляли для показа в местном замке. Однако судьба приготовила комнате новые испытания.Последние месяцы войныЛетом 1944 года, когда авиация союзников начала массированные бомбардировки Кёнигсберга, замок получил серьезные повреждения. Опасаясь полного уничтожения шедевра, немцы вновь демонтировали комнату, тщательно упаковав ее элементы в деревянные ящики. В январе 1945 года, когда советские войска приближались к Восточной Пруссии, нацисты предприняли эвакуацию ценностей. Именно в этот момент следы Янтарной комнаты теряются навсегда.Безуспешные поискиПосле взятия Кёнигсберга в апреле 1945 года советские специалисты тщательно обследовали замок и его окрестности, но не обнаружили ни одного ящика с драгоценными панно. Это положило начало многолетним поискам, порождающим множество версий.Первая версия — южноамериканская. Предположение о тайном вывозе комнаты нацистами в Аргентину или Бразилию. Следующая версия называется "американский след" и подразумевает теорию о захвате шедевра спецподразделениями США.Балтийская гипотеза — версия о затоплении ящиков в водах Балтики или захоронении в Дании. Последняя версия известна как "восточнопрусская тайна" — якобы комната до сих пор скрыта в подземных хранилищах Калининградской областиПоследний путь сокровищаВ апреле 2025-го рассекреченные архивы ФСБ подтвердили, что весной 1945 года из Кёнигсберга действительно отправился эшелон с ящиками, маркированными как "музейные ценности". Документы указывают на три ключевые точки в Тюрингии.Шахта "Виттекинд" — затоплена советскими саперами в апреле 1945-го. В 2018 году пробы воды показали аномально высокое содержание янтарной кислоты.Замок Райнхардсбрунн — здесь в 2020 году обнаружили тайник с 12 картинами из коллекции Геринга, что подтверждает использование объекта как нацистского хранилища.Соляные шахты в городе Меркерс — знаменитая находка 100 тонн золота Рейхсбанка в 1945 году. В 2024 году георадар выявил новые полости на глубине 200 метров.Немецкий историк Йорг Шнайдер уверен: "Янтарная комната разобрана на части и спрятана в разных местах — такова была инструкция лично от Гитлера".Поиски Янтарной комнаты продолжаются и по сей день.Возрождение легендыВ 1979 году началась работа по воссозданию комнаты в Екатерининском дворце. Работа заняла более 20 лет и потребовала более шести тонн янтаря.В 2003 году мир увидел возрожденную Янтарную комнату. Российские мастера, используя калининградский янтарь и сохранившиеся чертежи, воссоздали шедевр в мельчайших деталях. Однако вопрос о судьбе оригинала остается открытым. Современные технологии поиска, включая георадары и подводные аппараты, пока не дали результатов, оставляя простор для новых гипотез и исследований.Сегодня Янтарная комната продолжает будоражить умы историков и охотников за сокровищами. Ее исчезновение остается одной из самых загадочных страниц Второй мировой войны как напоминание о том, что война уничтожает не только человеческие жизни, но и бесценные памятники культуры. Возможно, когда-нибудь мы узнаем правду, но пока эта тайна продолжает ждать своего исследователя.
кенигсберг
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РИА Новости
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5
4.7
96
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кенигсберг, пушкин, царское село, петр i, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кенигсберг, Пушкин, Царское Село, Петр I, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Тайна Янтарной комнаты: кто на самом деле ее украл и где она сейчас?

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнтерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника Царское Село в Пушкине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Янтарная комната — одно из самых загадочных сокровищ мира, бесследно исчезнувшее в годы Второй мировой войны. Созданная немецкими и русскими мастерами в XVIII веке, она была подарена Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. Долгое время комната украшала Екатерининский дворец в Царском Селе, ныне это город Пушкин.
Однако в 1941 году после нападения Германии на СССР, комната была демонтирована и вывезена нацистами в Кёнигсберг. С тех пор судьба Янтарной комнаты остается одной из величайших тайн XX века.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДомовый православный храм в Екатерининском дворце Государственного музея-заповедника "Царское Село"
Домовый православный храм в Екатерининском дворце Государственного музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Домовый православный храм в Екатерининском дворце Государственного музея-заповедника "Царское Село"

Роковые решения военного времени

В начале войны сотрудники музея столкнулись с дилеммой: эвакуировать хрупкий янтарный шедевр или оставить на месте. После тщательного обсуждения было принято решение о консервации комнаты на месте. Панно аккуратно упаковали в вату, марлю и плотную бумагу, надеясь таким образом защитить от возможных бомбардировок. К сожалению, эти меры предосторожности лишь облегчили работу нацистам, захватившим Пушкин осенью 1941-го.
Уже в начале октября 1941 года немецкие специалисты по вывозу культурных ценностей приступили к демонтажу комнаты. Всего через две недели, 14 октября, разобранный шедевр был доставлен в Кёнигсберг, где его частично восстановили и даже выставляли для показа в местном замке. Однако судьба приготовила комнате новые испытания.
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Последние месяцы войны

Летом 1944 года, когда авиация союзников начала массированные бомбардировки Кёнигсберга, замок получил серьезные повреждения. Опасаясь полного уничтожения шедевра, немцы вновь демонтировали комнату, тщательно упаковав ее элементы в деревянные ящики. В январе 1945 года, когда советские войска приближались к Восточной Пруссии, нацисты предприняли эвакуацию ценностей. Именно в этот момент следы Янтарной комнаты теряются навсегда.

Безуспешные поиски

После взятия Кёнигсберга в апреле 1945 года советские специалисты тщательно обследовали замок и его окрестности, но не обнаружили ни одного ящика с драгоценными панно. Это положило начало многолетним поискам, порождающим множество версий.
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкШтурм Кёнигсберга
Штурм Кенигсберга - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Косырев
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Штурм Кёнигсберга
Первая версия — южноамериканская. Предположение о тайном вывозе комнаты нацистами в Аргентину или Бразилию. Следующая версия называется "американский след" и подразумевает теорию о захвате шедевра спецподразделениями США.
Балтийская гипотеза — версия о затоплении ящиков в водах Балтики или захоронении в Дании. Последняя версия известна как "восточнопрусская тайна" — якобы комната до сих пор скрыта в подземных хранилищах Калининградской области

Последний путь сокровища

В апреле 2025-го рассекреченные архивы ФСБ подтвердили, что весной 1945 года из Кёнигсберга действительно отправился эшелон с ящиками, маркированными как "музейные ценности". Документы указывают на три ключевые точки в Тюрингии.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнтерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника Царское Село в Пушкине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Шахта "Виттекинд" — затоплена советскими саперами в апреле 1945-го. В 2018 году пробы воды показали аномально высокое содержание янтарной кислоты.
Замок Райнхардсбрунн — здесь в 2020 году обнаружили тайник с 12 картинами из коллекции Геринга, что подтверждает использование объекта как нацистского хранилища.
Соляные шахты в городе Меркерс — знаменитая находка 100 тонн золота Рейхсбанка в 1945 году. В 2024 году георадар выявил новые полости на глубине 200 метров.
© РИА НовостиНюрнбергский процесс, в первом ряду на скамье подсудимых: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп
Нюрнбергский процесс, в первом ряду на скамье подсудимых: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
Нюрнбергский процесс, в первом ряду на скамье подсудимых: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп
Немецкий историк Йорг Шнайдер уверен: "Янтарная комната разобрана на части и спрятана в разных местах — такова была инструкция лично от Гитлера".
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОдин из элементов декора декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Один из элементов декора декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника Царское Село в Пушкине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Один из элементов декора декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Поиски Янтарной комнаты продолжаются и по сей день.

Возрождение легенды

В 1979 году началась работа по воссозданию комнаты в Екатерининском дворце. Работа заняла более 20 лет и потребовала более шести тонн янтаря.
В 2003 году мир увидел возрожденную Янтарную комнату. Российские мастера, используя калининградский янтарь и сохранившиеся чертежи, воссоздали шедевр в мельчайших деталях. Однако вопрос о судьбе оригинала остается открытым. Современные технологии поиска, включая георадары и подводные аппараты, пока не дали результатов, оставляя простор для новых гипотез и исследований.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника Царское Село в Пушкине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Сегодня Янтарная комната продолжает будоражить умы историков и охотников за сокровищами. Ее исчезновение остается одной из самых загадочных страниц Второй мировой войны как напоминание о том, что война уничтожает не только человеческие жизни, но и бесценные памятники культуры. Возможно, когда-нибудь мы узнаем правду, но пока эта тайна продолжает ждать своего исследователя.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКенигсбергПушкинЦарское СелоПетр IФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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