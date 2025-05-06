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"Деловые Линии": бампера и диски чаще заказывают с доставкой от и до адреса

"Деловые Линии": бампера и диски чаще заказывают с доставкой от и до адреса - РИА Новости, 06.05.2025

"Деловые Линии": бампера и диски чаще заказывают с доставкой от и до адреса

Erid: F7NfYUJCUneRJU4QtWRj РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:21:00+03:00

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Erid: F7NfYUJCUneRJU4QtWRj МОСКВА, 6 мая - пресс-служба ГК "Деловые Линии". В первом квартале текущего года клиенты стали чаще заказывать инструменты, бамперы и автомобильные диски с доставкой от и до адреса. Также за первые три месяца года вырос спрос на подобные перевозки для следующих категорий товаров: плинтусов – на 30%, аварийно-спасательных средств – на 29%, дверей – на 27% и электроизмерительных приборов – на 26%. Топ-направлений в данном сегменте не изменился в сравнении с тем же периодом прошлого года. Среди городов-отправителей и получателей лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. "Чаще всего доставку от и до адреса выбирают юридические лица – их доля от общего числа клиентов превышает 80%. В основном они заказывают транспортировку запчастей, комплектующих, оборудования, одежды, приборов, металлопродукции, медицинских товаров и текстиля. Более трети клиентов пользуются забором груза от адреса, а больше половины – доставкой до получателя. Чтобы услуга как можно больше соответствовала ожиданиям заказчиков, мы в 2024 году уделили ей особое внимание. Например, расширили географию перевозок – запустили более 580 новых направлений, в частности в населенные пункты Уральского и Сибирского федеральных округов", – подчеркнули в пресс-службе ГК "Деловые Линии". Клиентам перевозчика при оформлении заявки на услугу доступен ряд дополнительных сервисов: выбор фиксированного времени забора груза или его отправка в день подачи заявки, возможность заезда на второй адрес, а также страхование не только отправления, но и сроков транспортировки – с момента передачи посылки до момента ее получения. В "Деловых Линиях" заказать адресную доставку можно в более чем 2,7 тысячи населенных пунктов России. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы