https://ria.ru/20250506/kitay-2015371678.html

В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом

В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом - РИА Новости, 06.05.2025

В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом

Китайские ученые довели до ума брошенный Западом перспективный проект в сфере ядерной энергетики, посрамив его разработчиков, пишет британский журналист Эндрю... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:03:00+03:00

2025-05-06T19:03:00+03:00

2025-05-06T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Китайские ученые довели до ума брошенный Западом перспективный проект в сфере ядерной энергетики, посрамив его разработчиков, пишет британский журналист Эндрю Орловски в газете The Telegraph."Китай сомневается, что США и Европа обладают необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью". Пекин это четко продемонстрировал, доведя до ума напрасно брошенный Западом перспективный проект — и тем самым посмеявшись над его ленивыми разработчиками", — отметил журналист.Речь идет о ториевых реакторах — разработке, которая может стать альтернативой урановому топливному циклу. Пекин в этой сфере добился прорыва и в каком-то смысле стал "преемником США", ведь Штаты оставили все свои наработки по ториевым реакторам в открытом доступе. Как отмечается в материале, китайские ученые этим воспользовались и стали развивать эти идеи.Радиоактивный металл торий более распространен, чем уран, и может служить как топливом, так и теплоносителем, его уже давно называют более безопасным вариантом для небольших стран, которые начинают осваивать ядерную энергетику, говорится в статье.Ранее Китайская ассоциация ядерной энергетики сообщила, что КНР вышла на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики. По данным организации, в коммерческой эксплуатации в стране находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт, ведется строительство еще 28 энергоблоков.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015345191.html

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в мире, китай, пекин, сша, европа