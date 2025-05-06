Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 06.05.2025 (обновлено: 19:04 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/kitay-2015371678.html
В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом
В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом - РИА Новости, 06.05.2025
В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом
Китайские ученые довели до ума брошенный Западом перспективный проект в сфере ядерной энергетики, посрамив его разработчиков, пишет британский журналист Эндрю... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:03:00+03:00
2025-05-06T19:04:00+03:00
в мире
китай
пекин
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Китайские ученые довели до ума брошенный Западом перспективный проект в сфере ядерной энергетики, посрамив его разработчиков, пишет британский журналист Эндрю Орловски в газете The Telegraph."Китай сомневается, что США и Европа обладают необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью". Пекин это четко продемонстрировал, доведя до ума напрасно брошенный Западом перспективный проект — и тем самым посмеявшись над его ленивыми разработчиками", — отметил журналист.Речь идет о ториевых реакторах — разработке, которая может стать альтернативой урановому топливному циклу. Пекин в этой сфере добился прорыва и в каком-то смысле стал "преемником США", ведь Штаты оставили все свои наработки по ториевым реакторам в открытом доступе. Как отмечается в материале, китайские ученые этим воспользовались и стали развивать эти идеи.Радиоактивный металл торий более распространен, чем уран, и может служить как топливом, так и теплоносителем, его уже давно называют более безопасным вариантом для небольших стран, которые начинают осваивать ядерную энергетику, говорится в статье.Ранее Китайская ассоциация ядерной энергетики сообщила, что КНР вышла на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики. По данным организации, в коммерческой эксплуатации в стране находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт, ведется строительство еще 28 энергоблоков.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015345191.html
https://ria.ru/20250506/kitaj-2015341362.html
китай
пекин
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, сша, европа
В мире, Китай, Пекин, США, Европа
В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом

Telegraph: Китай довел до ума брошенный Западом перспективный ядерный проект

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Китайские ученые довели до ума брошенный Западом перспективный проект в сфере ядерной энергетики, посрамив его разработчиков, пишет британский журналист Эндрю Орловски в газете The Telegraph.
"Китай сомневается, что США и Европа обладают необходимой для выживания цивилизации "стратегической стойкостью". Пекин это четко продемонстрировал, доведя до ума напрасно брошенный Западом перспективный проект — и тем самым посмеявшись над его ленивыми разработчиками", — отметил журналист.
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Последствия будут ужасными": в Британии предупредили Украину об угрозе
Вчера, 17:40
Речь идет о ториевых реакторах — разработке, которая может стать альтернативой урановому топливному циклу. Пекин в этой сфере добился прорыва и в каком-то смысле стал "преемником США", ведь Штаты оставили все свои наработки по ториевым реакторам в открытом доступе. Как отмечается в материале, китайские ученые этим воспользовались и стали развивать эти идеи.
Радиоактивный металл торий более распространен, чем уран, и может служить как топливом, так и теплоносителем, его уже давно называют более безопасным вариантом для небольших стран, которые начинают осваивать ядерную энергетику, говорится в статье.
Ранее Китайская ассоциация ядерной энергетики сообщила, что КНР вышла на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики. По данным организации, в коммерческой эксплуатации в стране находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт, ведется строительство еще 28 энергоблоков.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Микроробот, разработанный исследовательской группой из Университета Цинхуа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Китае создали самого маленького и легкого робота-трансформера
Вчера, 18:00
 
В миреКитайПекинСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала