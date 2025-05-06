Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:39 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kitay-2015189371.html
Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам
Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам - РИА Новости, 06.05.2025
Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам
Общество российско-китайской дружбы планирует создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, павшим при освобождении Китая от японских... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:39:00+03:00
2025-05-06T05:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
япония
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/127708/11/1277081138_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b4099248e0eee48e173a5ef527aea098.jpg
ЧЖАНБЭЙ (Китай), 6 мая – РИА Новости. Общество российско-китайской дружбы планирует создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, павшим при освобождении Китая от японских захватчиков, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Шаронов. "Дружба, настоящая дружба всегда познается в беде. На территории Китая произошли трагические события, и наши советские воины, многие из которых не вернулись домой, героически сражались и ковали победу в борьбе с милитаристской Японией. Несомненно, это большой вклад во всеобщую безопасность в мире и его благополучное развитие", - заявил Шаронов. Он отметил, что посещение российскими гражданами мемориалов советским воинам в Китае – "не просто желание, а наше внутреннее обязательство". "Мы должны помнить, что память сильнее времени, мы должны помнить наших предков и тех героев, которые сражались плечом к плечу с китайским народом и разбили врага на этой территории нашего дальневосточного соседа", - добавил он. Собеседник агентства добавил, что в Обществе российско-китайской дружбы ранее была создана комиссия по туризму. "Одна из наших задач – создать карту по маршруту экспедиции "Аллея памяти", чтобы люди, приезжающие в Китай в рамках официальных визитов или в рамках деловых поездок, туризма, также имели представление, где в том или ином городе находятся военные мемориалы, посвященные советским воинам, которые они могут посетить, возложить цветы, отдать дань памяти павшим советским воинам", - рассказал Шаронов. По его словам, "создать карту планируется к 2026 году, в нее войдут все известные на данный момент мемориалы в Китае". "В год 80-летия Победы такой проект особенно актуален", - подчеркнул он. Согласно последним данным, на территории Китая находятся 88 мемориалов советским воинам, в том числе 75 воинских захоронений и 13 памятников.
https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html
https://ria.ru/20250430/kitaj-2014252187.html
https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html
китай
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/127708/11/1277081138_72:0:1847:1331_1920x0_80_0_0_476d8ffb31012e0aafa4c73582e24173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Япония, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам

Общество российско-китайской дружбы создаст карту мемориалов советским воинам

© Фото : предоставлено пресс-службой МО РФЦеремония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай
Церемония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой МО РФ
Церемония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЖАНБЭЙ (Китай), 6 мая – РИА Новости. Общество российско-китайской дружбы планирует создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, павшим при освобождении Китая от японских захватчиков, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Шаронов.
"Дружба, настоящая дружба всегда познается в беде. На территории Китая произошли трагические события, и наши советские воины, многие из которых не вернулись домой, героически сражались и ковали победу в борьбе с милитаристской Японией. Несомненно, это большой вклад во всеобщую безопасность в мире и его благополучное развитие", - заявил Шаронов.
Участники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне
24 апреля, 06:07
Он отметил, что посещение российскими гражданами мемориалов советским воинам в Китае – "не просто желание, а наше внутреннее обязательство".
"Мы должны помнить, что память сильнее времени, мы должны помнить наших предков и тех героев, которые сражались плечом к плечу с китайским народом и разбили врага на этой территории нашего дальневосточного соседа", - добавил он.
Собеседник агентства добавил, что в Обществе российско-китайской дружбы ранее была создана комиссия по туризму.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Историк: Китай не забудет советских героев, павших за освобождение КНР
30 апреля, 09:25
"Одна из наших задач – создать карту по маршруту экспедиции "Аллея памяти", чтобы люди, приезжающие в Китай в рамках официальных визитов или в рамках деловых поездок, туризма, также имели представление, где в том или ином городе находятся военные мемориалы, посвященные советским воинам, которые они могут посетить, возложить цветы, отдать дань памяти павшим советским воинам", - рассказал Шаронов.
По его словам, "создать карту планируется к 2026 году, в нее войдут все известные на данный момент мемориалы в Китае".
"В год 80-летия Победы такой проект особенно актуален", - подчеркнул он.
Согласно последним данным, на территории Китая находятся 88 мемориалов советским воинам, в том числе 75 воинских захоронений и 13 памятников.
Цветы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол Моргулов рассказал о сохранении памяти советских воинов в Китае
10 февраля, 09:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКитайЯпонияРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала