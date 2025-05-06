https://ria.ru/20250506/kitay-2015189371.html

Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам

Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам - РИА Новости, 06.05.2025

Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам

Общество российско-китайской дружбы планирует создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, павшим при освобождении Китая от японских... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:39:00+03:00

2025-05-06T05:39:00+03:00

2025-05-06T05:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ЧЖАНБЭЙ (Китай), 6 мая – РИА Новости. Общество российско-китайской дружбы планирует создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, павшим при освобождении Китая от японских захватчиков, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Шаронов. "Дружба, настоящая дружба всегда познается в беде. На территории Китая произошли трагические события, и наши советские воины, многие из которых не вернулись домой, героически сражались и ковали победу в борьбе с милитаристской Японией. Несомненно, это большой вклад во всеобщую безопасность в мире и его благополучное развитие", - заявил Шаронов. Он отметил, что посещение российскими гражданами мемориалов советским воинам в Китае – "не просто желание, а наше внутреннее обязательство". "Мы должны помнить, что память сильнее времени, мы должны помнить наших предков и тех героев, которые сражались плечом к плечу с китайским народом и разбили врага на этой территории нашего дальневосточного соседа", - добавил он. Собеседник агентства добавил, что в Обществе российско-китайской дружбы ранее была создана комиссия по туризму. "Одна из наших задач – создать карту по маршруту экспедиции "Аллея памяти", чтобы люди, приезжающие в Китай в рамках официальных визитов или в рамках деловых поездок, туризма, также имели представление, где в том или ином городе находятся военные мемориалы, посвященные советским воинам, которые они могут посетить, возложить цветы, отдать дань памяти павшим советским воинам", - рассказал Шаронов. По его словам, "создать карту планируется к 2026 году, в нее войдут все известные на данный момент мемориалы в Китае". "В год 80-летия Победы такой проект особенно актуален", - подчеркнул он. Согласно последним данным, на территории Китая находятся 88 мемориалов советским воинам, в том числе 75 воинских захоронений и 13 памятников.

https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html

https://ria.ru/20250430/kitaj-2014252187.html

https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, япония, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне