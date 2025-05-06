https://ria.ru/20250506/kitaj-2015341362.html

В Китае создали самого маленького и легкого робота-трансформера

В Китае создали самого маленького и легкого робота-трансформера - РИА Новости, 06.05.2025

В Китае создали самого маленького и легкого робота-трансформера

Китайские ученые создали самого маленького и легкого робота-трансформера, который может использоваться при поисково-спасательных работах, сообщает газета South... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:00:00+03:00

2025-05-06T18:00:00+03:00

2025-05-06T18:00:00+03:00

технологии

китай

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Китайские ученые создали самого маленького и легкого робота-трансформера, который может использоваться при поисково-спасательных работах, сообщает газета South China Morning Post. "Китайские исследователи разработали самого маленького и легкого беспроводного робота в мире, который может менять форму, чтобы передвигаться по земле или в воздухе", - пишет издание. Отмечается, что микроробот длиной 9 сантиметров и весом 25 грамм был разработан командой ученых из Университета Цинхуа и Пекинского университета авиации и космонавтики, более известного как Бэйханский университет. Как уточняет газета, особенность робота заключается в так называемом "трансформируемом приводе", который позволяет менять конфигурацию в зависимости от окружающей среды. Испытания показали, что робот способен перелетать через препятствия и приземляться, переключаясь между режимами для перемещения по различным поверхностям. Это открывает возможности использования робота в труднодоступных местах, в том числе при проведении поисково-спасательных или геологоразведочных работ. "В условиях спасательных операций робот может проползать через завалы в поисках выживших, переключаться в режим движения по воде при попадании в затопленные зоны и даже активировать режим полета в открытом пространстве для более быстрого достижения заданной локации", - приводит газета слова профессора инженерной механики университета Цинхуа Чжан Ихуэя. По словам разработчиков, это невозможно для традиционных роботов с одним режимом передвижения. Новый микроробот отличается высокой адаптивностью к окружающей среде, увеличенным временем работы батареи, а также минимальными размерами и весом по сравнению с другими похожими моделями.

https://ria.ru/20250220/kamera-2000446588.html

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технологии, китай