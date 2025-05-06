https://ria.ru/20250506/kitaj-2015226342.html
Китай выступил против продолжения операции Израиля в Газе
Китай выступил против продолжения операции Израиля в Газе - РИА Новости, 06.05.2025
Китай выступил против продолжения операции Израиля в Газе
Китай выступает против продолжения военной операции Израиля в секторе Газа и надеется, что стороны будут эффективно выполнять соглашение о прекращении огня ,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:39:00+03:00
2025-05-06T11:39:00+03:00
2025-05-06T11:39:00+03:00
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ПЕКИН, 6 мая - РИА Новости. Китай выступает против продолжения военной операции Израиля в секторе Газа и надеется, что стороны будут эффективно выполнять соглашение о прекращении огня , заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее в понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. "Китай уделяет повышенное внимание текущей ситуации между Палестиной и Израилем, выступает против продолжения военной операции Израиля в секторе Газа", - сказал дипломат. Линь Цзянь выразил надежду, что "все стороны продолжат эффективно выполнять соглашение о прекращении огня и вернутся на правильный путь политического урегулирования".
https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html
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в мире, израиль, китай, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Китай, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Китай выступил против продолжения операции Израиля в Газе
МИД КНР: Китай выступает против продолжения операции Израиля в секторе Газа