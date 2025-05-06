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Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:26 06.05.2025 (обновлено: 12:14 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/kirgizija-2015217610.html
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня - РИА Новости, 06.05.2025
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня
Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:26:00+03:00
2025-05-06T12:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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БИШКЕК, 6 мая – РИА Новости. Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Бишкеке. "Рейсом из Москвы летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин доставил "Огонь памяти" в Бишкек. Этим же рейсом в Бишкеке прибыла сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина. В аэропорту "Манас" "Огонь памяти" встретили депутаты парламента Гуля Кожокулова и Гулсункан Жунушалиева, представители посольства России, Россотрудничества, пограничной службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Огонь памяти" зажжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Он является символом памяти о подвиге солдат всех национальностей из всех республик Советского Союза, отстоявших свободу и независимость и спасших мир от нацизма. Акция организована Народным фронтом России и Россотрудничеством вместе с киргизскими партнерами. Участники акции из Киргизии пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны. На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html
https://ria.ru/20250505/ogon-2015136928.html
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в мире, россия, киргизия, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), манас
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Манас
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня

Российский летчик-космонавт Петелин доставил в Киргизию частицу Вечного огня

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкЦеремония передачи частицы Вечного огня из Москвы на аллее героев в Бишкеке
Церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы на аллее героев в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы на аллее героев в Бишкеке
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БИШКЕК, 6 мая – РИА Новости. Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Бишкеке.
"Рейсом из Москвы летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин доставил "Огонь памяти" в Бишкек. Этим же рейсом в Бишкеке прибыла сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина. В аэропорту "Манас" "Огонь памяти" встретили депутаты парламента Гуля Кожокулова и Гулсункан Жунушалиева, представители посольства России, Россотрудничества, пограничной службы", - говорится в сообщении.
Вечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Тирасполе зажгли Вечный огонь
Вчера, 19:57
Отмечается, что "Огонь памяти" зажжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Он является символом памяти о подвиге солдат всех национальностей из всех республик Советского Союза, отстоявших свободу и независимость и спасших мир от нацизма. Акция организована Народным фронтом России и Россотрудничеством вместе с киргизскими партнерами. Участники акции из Киргизии пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны.
На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
Торжественная церемония переноса частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата к стеле Чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вечный огонь зажгли в штаб-квартире СВР к 80-летию Победы
Вчера, 18:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКиргизияБишкекФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Манас
 
 
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