https://ria.ru/20250506/kirgizija-2015217610.html

Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня

Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня - РИА Новости, 06.05.2025

Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня

Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:26:00+03:00

2025-05-06T10:26:00+03:00

2025-05-06T12:14:00+03:00

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БИШКЕК, 6 мая – РИА Новости. Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Бишкеке. "Рейсом из Москвы летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин доставил "Огонь памяти" в Бишкек. Этим же рейсом в Бишкеке прибыла сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина. В аэропорту "Манас" "Огонь памяти" встретили депутаты парламента Гуля Кожокулова и Гулсункан Жунушалиева, представители посольства России, Россотрудничества, пограничной службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Огонь памяти" зажжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Он является символом памяти о подвиге солдат всех национальностей из всех республик Советского Союза, отстоявших свободу и независимость и спасших мир от нацизма. Акция организована Народным фронтом России и Россотрудничеством вместе с киргизскими партнерами. Участники акции из Киргизии пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны. На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.

https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html

https://ria.ru/20250505/ogon-2015136928.html

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в мире, россия, киргизия, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), манас