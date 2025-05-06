https://ria.ru/20250506/kirgizija-2015217610.html
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня - РИА Новости, 06.05.2025
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня
Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:26:00+03:00
2025-05-06T10:26:00+03:00
2025-05-06T12:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
киргизия
бишкек
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
манас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015241722_0:337:2977:2012_1920x0_80_0_0_ac2ce34bde88d6da83a78b505244717b.jpg
БИШКЕК, 6 мая – РИА Новости. Летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин в рамках международной акции "Огонь памяти" доставил в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Бишкеке. "Рейсом из Москвы летчик-космонавт, Герой России Дмитрий Петелин доставил "Огонь памяти" в Бишкек. Этим же рейсом в Бишкеке прибыла сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина. В аэропорту "Манас" "Огонь памяти" встретили депутаты парламента Гуля Кожокулова и Гулсункан Жунушалиева, представители посольства России, Россотрудничества, пограничной службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Огонь памяти" зажжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Он является символом памяти о подвиге солдат всех национальностей из всех республик Советского Союза, отстоявших свободу и независимость и спасших мир от нацизма. Акция организована Народным фронтом России и Россотрудничеством вместе с киргизскими партнерами. Участники акции из Киргизии пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны. На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html
https://ria.ru/20250505/ogon-2015136928.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015241722_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_9e29d4f835049ac1118468d6e008bcd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), манас
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Манас
Российский космонавт доставил в Киргизию частицу Вечного огня
Российский летчик-космонавт Петелин доставил в Киргизию частицу Вечного огня