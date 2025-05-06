https://ria.ru/20250506/kipr-2015402281.html

Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре

Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре - РИА Новости, 06.05.2025

Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре

Шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Великой Победы, прошло на Кипре во вторник под музыку духового оркестра, в акции приняли участие сотни... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:07:00+03:00

2025-05-06T22:07:00+03:00

2025-05-06T22:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

кипр

россия

никосия (город)

мурат зязиков

80-летие победы в великой отечественной войне

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Великой Победы, прошло на Кипре во вторник под музыку духового оркестра, в акции приняли участие сотни человек, сообщила РИА Новости руководитель "Русского дома" в Никосии Алина Радченко. "Сегодня у стен посольства Российской Федерации в Республике Кипр в Никосии состоялось одно из самых проникновенных событий памятных мероприятий, которые проходят к 80-летию Победы, - шествие "Бессмертного полка". Сотни людей - соотечественники, дети, внуки ветеранов, друзья России, киприоты-— собрались с портретами героев Второй мировой, чтобы пройти по улицам Никосии", - сказала Радченко. По ее оценке, в колонне прошли порядка тысячи человек. "Во главе колонны шагал духовой оркестр - Нижегородский губернский оркестр, исполняя вживую знаковые мелодии Великой Отечественной войны" - сказала руководитель "Русского дома". Мероприятие открыл посол России на Кипре Мурат Зязиков. "Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших героев - тех, кто 80 лет назад ценой неимоверных усилий отстоял свободу и право нас, их потомков, жить, работать, любить и созидать под мирным небом", - сказал глава дипмиссии. Радченко сообщила, что сегодня была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. После шествия состоялся живой концерт, духовой оркестр исполнил патриотические песни. "Состоялась и премьера песни "Бессмертный полк", специально написанной к этому дню", - сообщила Радченко. Завершилось мероприятие исполнением гимнов России и Кипра. Безопасность мероприятия обеспечивала Полиция Кипра. Руководитель Российского центра науки и культуры, выступившего организатором акции, пригласила всех принять участие в других праздничных событиях, которые будут проходить на Кипре три дня – с 7 по 9 мая.

https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html

https://ria.ru/20241020/shestvie-1978994313.html

https://ria.ru/20241020/serbiya-1978931420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кипр, россия, никосия (город), мурат зязиков, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"