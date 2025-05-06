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Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:07 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kipr-2015402281.html
Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре
Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре - РИА Новости, 06.05.2025
Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре
Шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Великой Победы, прошло на Кипре во вторник под музыку духового оркестра, в акции приняли участие сотни... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:07:00+03:00
2025-05-06T22:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
кипр
россия
никосия (город)
мурат зязиков
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Великой Победы, прошло на Кипре во вторник под музыку духового оркестра, в акции приняли участие сотни человек, сообщила РИА Новости руководитель "Русского дома" в Никосии Алина Радченко. "Сегодня у стен посольства Российской Федерации в Республике Кипр в Никосии состоялось одно из самых проникновенных событий памятных мероприятий, которые проходят к 80-летию Победы, - шествие "Бессмертного полка". Сотни людей - соотечественники, дети, внуки ветеранов, друзья России, киприоты-— собрались с портретами героев Второй мировой, чтобы пройти по улицам Никосии", - сказала Радченко. По ее оценке, в колонне прошли порядка тысячи человек. "Во главе колонны шагал духовой оркестр - Нижегородский губернский оркестр, исполняя вживую знаковые мелодии Великой Отечественной войны" - сказала руководитель "Русского дома". Мероприятие открыл посол России на Кипре Мурат Зязиков. "Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших героев - тех, кто 80 лет назад ценой неимоверных усилий отстоял свободу и право нас, их потомков, жить, работать, любить и созидать под мирным небом", - сказал глава дипмиссии. Радченко сообщила, что сегодня была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. После шествия состоялся живой концерт, духовой оркестр исполнил патриотические песни. "Состоялась и премьера песни "Бессмертный полк", специально написанной к этому дню", - сообщила Радченко. Завершилось мероприятие исполнением гимнов России и Кипра. Безопасность мероприятия обеспечивала Полиция Кипра. Руководитель Российского центра науки и культуры, выступившего организатором акции, пригласила всех принять участие в других праздничных событиях, которые будут проходить на Кипре три дня – с 7 по 9 мая.
https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html
https://ria.ru/20241020/shestvie-1978994313.html
https://ria.ru/20241020/serbiya-1978931420.html
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кипр, россия, никосия (город), мурат зязиков, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кипр, Россия, Никосия (город), Мурат Зязиков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре

Шествие "Бессмертного полка" прошло на Кипре под музыку духового оркестра

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шествие "Бессмертный полк". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Великой Победы, прошло на Кипре во вторник под музыку духового оркестра, в акции приняли участие сотни человек, сообщила РИА Новости руководитель "Русского дома" в Никосии Алина Радченко.
«
"Сегодня у стен посольства Российской Федерации в Республике Кипр в Никосии состоялось одно из самых проникновенных событий памятных мероприятий, которые проходят к 80-летию Победы, - шествие "Бессмертного полка". Сотни людей - соотечественники, дети, внуки ветеранов, друзья России, киприоты-— собрались с портретами героев Второй мировой, чтобы пройти по улицам Никосии", - сказала Радченко.
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По ее оценке, в колонне прошли порядка тысячи человек.
«
"Во главе колонны шагал духовой оркестр - Нижегородский губернский оркестр, исполняя вживую знаковые мелодии Великой Отечественной войны" - сказала руководитель "Русского дома".
Мероприятие открыл посол России на Кипре Мурат Зязиков.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших героев - тех, кто 80 лет назад ценой неимоверных усилий отстоял свободу и право нас, их потомков, жить, работать, любить и созидать под мирным небом", - сказал глава дипмиссии.
Радченко сообщила, что сегодня была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
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После шествия состоялся живой концерт, духовой оркестр исполнил патриотические песни.
«
"Состоялась и премьера песни "Бессмертный полк", специально написанной к этому дню", - сообщила Радченко.
Завершилось мероприятие исполнением гимнов России и Кипра.
Безопасность мероприятия обеспечивала Полиция Кипра.
Руководитель Российского центра науки и культуры, выступившего организатором акции, пригласила всех принять участие в других праздничных событиях, которые будут проходить на Кипре три дня – с 7 по 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКипрРоссияНикосия (город)Мурат Зязиков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАкция "Бессмертный полк"
 
 
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