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Лондон умалчивает о нацистской сущности Киева, заявили в посольстве России - РИА Новости, 06.05.2025
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21:58 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kiev-2015401433.html
Лондон умалчивает о нацистской сущности Киева, заявили в посольстве России
Лондон умалчивает о нацистской сущности Киева, заявили в посольстве России - РИА Новости, 06.05.2025
Лондон умалчивает о нацистской сущности Киева, заявили в посольстве России
Власти Великобритании умалчивают о неонацистской сущности киевского режима, пытаясь представить его в качестве "силы добра", говорится в комментарии посольства... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:58:00+03:00
2025-05-06T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Великобритании умалчивают о неонацистской сущности киевского режима, пытаясь представить его в качестве "силы добра", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили 3 мая сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. "Пытаясь представить киевский режим в качестве "силы добра", в Лондоне стыдливо умалчивают об истинной неонацистской сущности своих "протеже", закрывают глаза, что на современной Украине в ранг героев официально возведены сражавшиеся на стороне гитлеровцев коллаборационисты: в частности, нацистские приспешники Роман Шухевич и Степан Бандера, виновные в массовых убийствах евреев, поляков, русских и самих украинцев… Кульминацией этих усилий в минувшие дни стало участие военнослужащих ВСУ в торжественных мероприятиях в центре британской столицы", - заявили в дипмиссии. В посольстве также напомнили, что в январе по инициативе властей в Лондоне боевик полка "Азов" * с татуировкой дивизии СС "Мертвая голова" был приглашен на неформальное заседание Совета безопасности ООН, что стало кощунственным оскорблением памяти всех, кто пал в борьбе с фашизмом. "Некоторые британские политики, в угоду конъюнктуре или по незнанию, с трибун провозглашают лозунги, которые 80 лет назад использовали пособники гитлеровцев. На совместных мероприятиях парламентарии с улыбками позируют рядом с националистами из того же "Азова"* на фоне флагов, вдохновленных эсэсовской символикой", - обратили внимание в диппредставительстве.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, лондон, великобритания, германия, джон хили, степан бандера, вооруженные силы украины, оон
В мире, Лондон, Великобритания, Германия, Джон Хили, Степан Бандера, Вооруженные силы Украины, ООН
Лондон умалчивает о нацистской сущности Киева, заявили в посольстве России

Посольство России: Лондон умалчивает о неонацистской сущности киевского режима

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Великобритании умалчивают о неонацистской сущности киевского режима, пытаясь представить его в качестве "силы добра", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Джон Хили 3 мая сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
"Пытаясь представить киевский режим в качестве "силы добра", в Лондоне стыдливо умалчивают об истинной неонацистской сущности своих "протеже", закрывают глаза, что на современной Украине в ранг героев официально возведены сражавшиеся на стороне гитлеровцев коллаборационисты: в частности, нацистские приспешники Роман Шухевич и Степан Бандера, виновные в массовых убийствах евреев, поляков, русских и самих украинцев… Кульминацией этих усилий в минувшие дни стало участие военнослужащих ВСУ в торжественных мероприятиях в центре британской столицы", - заявили в дипмиссии.
В посольстве также напомнили, что в январе по инициативе властей в Лондоне боевик полка "Азов" * с татуировкой дивизии СС "Мертвая голова" был приглашен на неформальное заседание Совета безопасности ООН, что стало кощунственным оскорблением памяти всех, кто пал в борьбе с фашизмом.
"Некоторые британские политики, в угоду конъюнктуре или по незнанию, с трибун провозглашают лозунги, которые 80 лет назад использовали пособники гитлеровцев. На совместных мероприятиях парламентарии с улыбками позируют рядом с националистами из того же "Азова"* на фоне флагов, вдохновленных эсэсовской символикой", - обратили внимание в диппредставительстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Украинские войска примут участие в параде в Лондоне
3 мая, 04:07
 
В миреЛондонВеликобританияГерманияДжон ХилиСтепан БандераВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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