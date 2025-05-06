https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html

СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева

СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева - РИА Новости, 06.05.2025

СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева

Принимаемые Киевом решения приведут к краху украинской линии обороны, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:41:00+03:00

2025-05-06T09:41:00+03:00

2025-05-06T09:41:00+03:00

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киев

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

наталья никонорова

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Принимаемые Киевом решения приведут к краху украинской линии обороны, пишет Responsible Statecraft."В какой-то момент фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в случае краха фронта Украина может потерять еще больше территорий и столкнется с более невыгодными условиями в мирном процессе.Во вторник сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что режим Владимира Зеленского падет после окончания украинского конфликта.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

https://ria.ru/20250506/unizhenie-2015201969.html

https://ria.ru/20250506/zapad-2015194397.html

киев

украина

донецкая народная республика

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в мире, киев, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, наталья никонорова, владимир путин, вооруженные силы украины