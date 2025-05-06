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СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева - РИА Новости, 06.05.2025
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09:41 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева - РИА Новости, 06.05.2025
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева
Принимаемые Киевом решения приведут к краху украинской линии обороны, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:41:00+03:00
2025-05-06T09:41:00+03:00
в мире
киев
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
наталья никонорова
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Принимаемые Киевом решения приведут к краху украинской линии обороны, пишет Responsible Statecraft."В какой-то момент фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что в случае краха фронта Украина может потерять еще больше территорий и столкнется с более невыгодными условиями в мирном процессе.Во вторник сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что режим Владимира Зеленского падет после окончания украинского конфликта.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250506/unizhenie-2015201969.html
https://ria.ru/20250506/zapad-2015194397.html
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в мире, киев, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, наталья никонорова, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Наталья Никонорова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева

RS: действия Киева приведут к краху украинского фронта

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Принимаемые Киевом решения приведут к краху украинской линии обороны, пишет Responsible Statecraft.
«
"В какой-то момент фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что в случае краха фронта Украина может потерять еще больше территорий и столкнется с более невыгодными условиями в мирном процессе.
Во вторник сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что режим Владимира Зеленского падет после окончания украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
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В миреКиевУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийНаталья НиконороваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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