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В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов - РИА Новости, 06.05.2025
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22:27 06.05.2025 (обновлено: 22:42 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/khusity-2015403772.html
В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов
В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов - РИА Новости, 06.05.2025
В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов
США продолжат операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), пока они не прекратят атаковать суда, заявила официальный... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:27:00+03:00
2025-05-06T22:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США продолжат операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), пока они не прекратят атаковать суда, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы намерены продолжать эту операцию до тех пор, пока хуситы не прекратят нападать на судоходство", — отметила она на брифинге.Ранее во вторник представитель Министерства иностранных дел Омана в социальной сети Х заявил о том, что хуситы и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня и любых нападений друг на друга.Президент Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий.По словам американского лидера, движение также дало понять, что "больше не будет подрывать корабли". Хозяин Белого дома подчеркнул, что суть операции Вашингтона состояла именно в этом."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html
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в мире, оман, сша, йемен, ансар алла, государственный департамент сша, дональд трамп
В мире, Оман, США, Йемен, Ансар Алла, Государственный департамент США, Дональд Трамп
В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов

Госдеп: США продолжат операцию против хуситов до прекращения атак на суда

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США продолжат операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), пока они не прекратят атаковать суда, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы намерены продолжать эту операцию до тех пор, пока хуситы не прекратят нападать на судоходство", — отметила она на брифинге.
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Ранее во вторник представитель Министерства иностранных дел Омана в социальной сети Х заявил о том, что хуситы и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня и любых нападений друг на друга.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий.
По словам американского лидера, движение также дало понять, что "больше не будет подрывать корабли". Хозяин Белого дома подчеркнул, что суть операции Вашингтона состояла именно в этом.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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В миреОманСШАЙеменАнсар АллаГосударственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
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