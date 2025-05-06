https://ria.ru/20250506/khusity-2015403772.html

В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов

В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов - РИА Новости, 06.05.2025

В Госдепе рассказали, до каких пор США продолжат операцию против хуситов

США продолжат операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), пока они не прекратят атаковать суда, заявила официальный... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:27:00+03:00

2025-05-06T22:27:00+03:00

2025-05-06T22:42:00+03:00

в мире

оман

сша

йемен

ансар алла

государственный департамент сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США продолжат операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), пока они не прекратят атаковать суда, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы намерены продолжать эту операцию до тех пор, пока хуситы не прекратят нападать на судоходство", — отметила она на брифинге.Ранее во вторник представитель Министерства иностранных дел Омана в социальной сети Х заявил о том, что хуситы и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня и любых нападений друг на друга.Президент Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий.По словам американского лидера, движение также дало понять, что "больше не будет подрывать корабли". Хозяин Белого дома подчеркнул, что суть операции Вашингтона состояла именно в этом."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

оман

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оман, сша, йемен, ансар алла, государственный департамент сша, дональд трамп