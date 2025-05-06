Рейтинг@Mail.ru
Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kempingi-2015360164.html
Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани
Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани - РИА Новости, 06.05.2025
Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани
Смотровые площадки и кемпинги оборудуют вдоль нового туристического маршрута "Большая Кубанская тропа", который протянется на 800 километров от Тамани до... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:11:00+03:00
2025-05-06T18:11:00+03:00
краснодарский край
красная поляна
краснодарский край
тамань (станица)
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/89/1524368940_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_523006742d9b79f285912355e73937be.jpg
КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Смотровые площадки и кемпинги оборудуют вдоль нового туристического маршрута "Большая Кубанская тропа", который протянется на 800 километров от Тамани до поселка Красная Поляна, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. "Министерством совместно с Русским географическим обществом разрабатывается маршрут "Большая Кубанская тропа". Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. На всей протяженности предполагается установить однотипные информационные стенды, указатели, таблички, скамейки, перила, лестницы, оборудовать смотровые площадки, турприюты, кемпинги", - сказали в ведомстве. Маршрут пройдет от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна. Длина тропы составит ориентировочно 800 километров. В 2025 году проводится экспедиционное обследование второй части "Большой Кубанской тропы" от Горячего Ключа до Сочи. Проектируемая протяженность участка - 400 километров. Уже обследовано 175 километров тропы до хутора Гуамка Апшеронского района. Также ведется работа по проектированию маркировки первого этапа тропы от Тамани до Анапы.
https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html
красная поляна
краснодарский край
тамань (станица)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/89/1524368940_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_e070353d16ab9774afd9ed2a8409a1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красная поляна, краснодарский край, тамань (станица), русское географическое общество
Краснодарский край, Красная Поляна, Краснодарский край, Тамань (станица), Русское географическое общество
Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани

Вдоль туристического маршрута Большая Кубанская тропа будут оборудованы кемпинги

© Depositphotos.com / MaridavМолодая пара в палатке
Молодая пара в палатке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Depositphotos.com / Maridav
Молодая пара в палатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Смотровые площадки и кемпинги оборудуют вдоль нового туристического маршрута "Большая Кубанская тропа", который протянется на 800 километров от Тамани до поселка Красная Поляна, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
"Министерством совместно с Русским географическим обществом разрабатывается маршрут "Большая Кубанская тропа". Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. На всей протяженности предполагается установить однотипные информационные стенды, указатели, таблички, скамейки, перила, лестницы, оборудовать смотровые площадки, турприюты, кемпинги", - сказали в ведомстве.
Маршрут пройдет от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна. Длина тропы составит ориентировочно 800 километров.
В 2025 году проводится экспедиционное обследование второй части "Большой Кубанской тропы" от Горячего Ключа до Сочи. Проектируемая протяженность участка - 400 километров. Уже обследовано 175 километров тропы до хутора Гуамка Апшеронского района. Также ведется работа по проектированию маркировки первого этапа тропы от Тамани до Анапы.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства
26 марта, 21:07
 
Краснодарский крайКрасная ПолянаКраснодарский крайТамань (станица)Русское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала