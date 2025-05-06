https://ria.ru/20250506/kempingi-2015360164.html

Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани

Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани - РИА Новости, 06.05.2025

Кемпинги оборудуют вдоль 800-километровой туристической тропы на Кубани

Смотровые площадки и кемпинги оборудуют вдоль нового туристического маршрута "Большая Кубанская тропа", который протянется на 800 километров от Тамани до... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:11:00+03:00

2025-05-06T18:11:00+03:00

2025-05-06T18:11:00+03:00

краснодарский край

красная поляна

краснодарский край

тамань (станица)

русское географическое общество

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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Смотровые площадки и кемпинги оборудуют вдоль нового туристического маршрута "Большая Кубанская тропа", который протянется на 800 километров от Тамани до поселка Красная Поляна, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. "Министерством совместно с Русским географическим обществом разрабатывается маршрут "Большая Кубанская тропа". Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. На всей протяженности предполагается установить однотипные информационные стенды, указатели, таблички, скамейки, перила, лестницы, оборудовать смотровые площадки, турприюты, кемпинги", - сказали в ведомстве. Маршрут пройдет от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна. Длина тропы составит ориентировочно 800 километров. В 2025 году проводится экспедиционное обследование второй части "Большой Кубанской тропы" от Горячего Ключа до Сочи. Проектируемая протяженность участка - 400 километров. Уже обследовано 175 километров тропы до хутора Гуамка Апшеронского района. Также ведется работа по проектированию маркировки первого этапа тропы от Тамани до Анапы.

https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html

красная поляна

краснодарский край

тамань (станица)

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красная поляна, краснодарский край, тамань (станица), русское географическое общество