Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города
"Яндекс Карты" предложили москвичам скачать офлайн-версию карты города
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПриборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто
Приборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Яндекс Карты" напомнили москвичам о возможности пользоваться сервисом без интернета и предложили скачать офлайн-версию карты города, говорится в уведомлении компании.
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"Скачайте карту города. Ищите места и стройте маршруты до дома даже без интернета и связи", - сказано в уведомлении.
В пресс-службе сервиса РИА Новости уточнили, что во время сбоев, связанных с работой сотовой связи и GPS, у пользователей могут возникнуть проблемы с построением маршрутов, а также с работой приложения.
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"Мы рекомендуем заранее, находясь в месте со стабильным интернетом, скачать офлайн-карту города, чтобы ориентироваться и строить маршруты без использования интернета. Для этого нужно зайти в раздел "Офлайн карты" и выбрать "Москва и Московская область". Так "Карты" будут работать, даже если не работает мобильная сеть", - добавили в компании.
Накануне москвичи стали получать сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая.
Накануне, в понедельник около 11.00 мск, россияне стали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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