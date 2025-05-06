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Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города - РИА Новости, 06.05.2025
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23:30 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/karta-2015409582.html
Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города
Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города - РИА Новости, 06.05.2025
Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города
"Яндекс Карты" напомнили москвичам о возможности пользоваться сервисом без интернета и предложили скачать офлайн-версию карты города, говорится в уведомлении... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:30:00+03:00
2025-05-06T23:30:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Яндекс Карты" напомнили москвичам о возможности пользоваться сервисом без интернета и предложили скачать офлайн-версию карты города, говорится в уведомлении компании. "Скачайте карту города. Ищите места и стройте маршруты до дома даже без интернета и связи", - сказано в уведомлении. В пресс-службе сервиса РИА Новости уточнили, что во время сбоев, связанных с работой сотовой связи и GPS, у пользователей могут возникнуть проблемы с построением маршрутов, а также с работой приложения. "Мы рекомендуем заранее, находясь в месте со стабильным интернетом, скачать офлайн-карту города, чтобы ориентироваться и строить маршруты без использования интернета. Для этого нужно зайти в раздел "Офлайн карты" и выбрать "Москва и Московская область". Так "Карты" будут работать, даже если не работает мобильная сеть", - добавили в компании. Накануне москвичи стали получать сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая. Накануне, в понедельник около 11.00 мск, россияне стали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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общество, технологии, москва, билайн, мегафон, мтс, gps
Общество, Технологии, Москва, Билайн, Мегафон, МТС, GPS
Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города

"Яндекс Карты" предложили москвичам скачать офлайн-версию карты города

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПриборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто
Приборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Приборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Яндекс Карты" напомнили москвичам о возможности пользоваться сервисом без интернета и предложили скачать офлайн-версию карты города, говорится в уведомлении компании.
«
"Скачайте карту города. Ищите места и стройте маршруты до дома даже без интернета и связи", - сказано в уведомлении.
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В пресс-службе сервиса РИА Новости уточнили, что во время сбоев, связанных с работой сотовой связи и GPS, у пользователей могут возникнуть проблемы с построением маршрутов, а также с работой приложения.
«
"Мы рекомендуем заранее, находясь в месте со стабильным интернетом, скачать офлайн-карту города, чтобы ориентироваться и строить маршруты без использования интернета. Для этого нужно зайти в раздел "Офлайн карты" и выбрать "Москва и Московская область". Так "Карты" будут работать, даже если не работает мобильная сеть", - добавили в компании.
Накануне москвичи стали получать сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая.
Накануне, в понедельник около 11.00 мск, россияне стали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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