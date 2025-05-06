https://ria.ru/20250506/karlson-2015178064.html

"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США

"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США - РИА Новости, 06.05.2025

"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США

В американском обществе процветает военная пропаганда по Украине, а антивоенные движения буквально испарились, заявил американский журналист Такер Карлсон в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:58:00+03:00

2025-05-06T01:58:00+03:00

2025-05-06T01:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010411358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2a93656b07650113ab5e7fbda638bf.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В американском обществе процветает военная пропаганда по Украине, а антивоенные движения буквально испарились, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X."Мы слышим те же старые добрые лозунги о защите свободы и демократии на Украине. И очень много добродушных людей, которые просто верят во все хорошее против всего плохого, они легко купились на это. Они явно не разжигатели войны, которые получают от этого пользу. Это буквально обычный сосед", — сказал он.Журналист также отметил, что в американском обществе началась военная лихорадка, из-за которой все связанное с Россией подвергалось отмене, а традиционные антивоенные движения и лидеры боялись высказать иную точку зрения."С Украиной все по-другому. Среди левых в США всегда было масштабное антивоенное движение. Но сейчас они как будто испарились. Остались Джеффри Сакс, Крис Хеджес, но где же все остальные?" — заключил Карлсон.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия находится в плотном кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы точка зрения России либо фактически искажалась, либо не доносилась вовсе.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html

https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, такер карлсон