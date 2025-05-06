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"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/karlson-2015178064.html
"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США
"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США - РИА Новости, 06.05.2025
"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США
В американском обществе процветает военная пропаганда по Украине, а антивоенные движения буквально испарились, заявил американский журналист Такер Карлсон в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:58:00+03:00
2025-05-06T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
такер карлсон
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В американском обществе процветает военная пропаганда по Украине, а антивоенные движения буквально испарились, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X."Мы слышим те же старые добрые лозунги о защите свободы и демократии на Украине. И очень много добродушных людей, которые просто верят во все хорошее против всего плохого, они легко купились на это. Они явно не разжигатели войны, которые получают от этого пользу. Это буквально обычный сосед", — сказал он.Журналист также отметил, что в американском обществе началась военная лихорадка, из-за которой все связанное с Россией подвергалось отмене, а традиционные антивоенные движения и лидеры боялись высказать иную точку зрения."С Украиной все по-другому. Среди левых в США всегда было масштабное антивоенное движение. Но сейчас они как будто испарились. Остались Джеффри Сакс, Крис Хеджес, но где же все остальные?" — заключил Карлсон.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия находится в плотном кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы точка зрения России либо фактически искажалась, либо не доносилась вовсе.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html
https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html
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в мире, украина, сша, россия, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Такер Карлсон
"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США

Такер Карлсон возмутился вере американцев в нарративы Запада про Украину

© Getty Images / Chip SomodevillaТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В американском обществе процветает военная пропаганда по Украине, а антивоенные движения буквально испарились, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
"Мы слышим те же старые добрые лозунги о защите свободы и демократии на Украине. И очень много добродушных людей, которые просто верят во все хорошее против всего плохого, они легко купились на это. Они явно не разжигатели войны, которые получают от этого пользу. Это буквально обычный сосед", — сказал он.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Журналист также отметил, что в американском обществе началась военная лихорадка, из-за которой все связанное с Россией подвергалось отмене, а традиционные антивоенные движения и лидеры боялись высказать иную точку зрения.
"С Украиной все по-другому. Среди левых в США всегда было масштабное антивоенное движение. Но сейчас они как будто испарились. Остались Джеффри Сакс, Крис Хеджес, но где же все остальные?" — заключил Карлсон.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия находится в плотном кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы точка зрения России либо фактически искажалась, либо не доносилась вовсе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияТакер Карлсон
 
 
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