https://ria.ru/20250506/kantsler-2015297977.html

Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая

Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая

Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:28:00+03:00

2025-05-06T15:28:00+03:00

2025-05-06T15:45:00+03:00

германия

бундестаг германии

фридрих мерц

хдс/хсс

в мире

йенс шпан

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.Ранее таблоид Bild сообщил, что второй тур голосования состоится во вторник в 16.15 мск."Сегодня мы сможем провести второй тур голосования в 15.15 (16.15 мск - ред.) по согласованию с фракциями ХДС/ХСС, СДПГ, "Зелёных" и "Левых"...ХДС и ХСС, - заявил Шпан в эфире телеканала Phoenix.

https://ria.ru/20250506/merts-2015294528.html

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

германия, бундестаг германии, фридрих мерц, хдс/хсс, в мире, йенс шпан