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Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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15:28 06.05.2025 (обновлено: 15:45 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/kantsler-2015297977.html
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая
Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. РИА Новости, 06.05.2025
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2025-05-06T15:45:00+03:00
германия
бундестаг германии
фридрих мерц
хдс/хсс
в мире
йенс шпан
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.Ранее таблоид Bild сообщил, что второй тур голосования состоится во вторник в 16.15 мск.&quot;Сегодня мы сможем провести второй тур голосования в 15.15 (16.15 мск - ред.) по согласованию с фракциями ХДС/ХСС, СДПГ, &quot;Зелёных&quot; и &quot;Левых&quot;...ХДС и ХСС, - заявил Шпан в эфире телеканала Phoenix.
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германия, бундестаг германии, фридрих мерц, хдс/хсс, в мире, йенс шпан
Германия, Бундестаг Германии, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, В мире, Йенс Шпан
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая

Шпан: второй тур выборов канцлера Германии состоится 6 мая в Бундестаге в 16:15

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.
Ранее таблоид Bild сообщил, что второй тур голосования состоится во вторник в 16.15 мск.
«

"Сегодня мы сможем провести второй тур голосования в 15.15 (16.15 мск - ред.) по согласованию с фракциями ХДС/ХСС, СДПГ, "Зелёных" и "Левых"...ХДС и ХСС, - заявил Шпан в эфире телеканала Phoenix.

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ГерманияБундестаг ГерманииФридрих МерцХДС/ХССВ миреЙенс Шпан
 
 
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