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Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая
Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:28:00+03:00
2025-05-06T15:28:00+03:00
2025-05-06T15:45:00+03:00
германия
бундестаг германии
фридрих мерц
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йенс шпан
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.Ранее таблоид Bild сообщил, что второй тур голосования состоится во вторник в 16.15 мск."Сегодня мы сможем провести второй тур голосования в 15.15 (16.15 мск - ред.) по согласованию с фракциями ХДС/ХСС, СДПГ, "Зелёных" и "Левых"...ХДС и ХСС, - заявил Шпан в эфире телеканала Phoenix.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бундестаг германии, фридрих мерц, хдс/хсс, в мире, йенс шпан
Германия, Бундестаг Германии, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, В мире, Йенс Шпан
Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет 6 мая
Шпан: второй тур выборов канцлера Германии состоится 6 мая в Бундестаге в 16:15