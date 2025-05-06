https://ria.ru/20250506/kambodzha-2015233330.html

В Камбодже прошла акция "Сад Памяти"

В Камбодже прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 06.05.2025

В Камбодже прошла акция "Сад Памяти"

Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Камбодже, сообщило посольство России в Пномпене. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:51:00+03:00

2025-05-06T11:51:00+03:00

2025-05-06T11:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

камбоджа

пномпень

анатолий боровик (посол россии в камбодже )

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДЖАКАРТА, 6 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Камбодже, сообщило посольство России в Пномпене. "Пятого мая сотрудники посольства России в Камбодже присоединились к международной акции "Сад памяти". Три манговых дерева были высажены в память о павших за свободу Отечества", - отмечается в публикации Telegram-канала диппредставительства. В мероприятии принял участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик, сотрудники РЗУ, ученики и учителя Школы при Посольстве. Глава дипмиссии отметил важность этой инициативы для воспитания молодого поколения. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.

https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html

https://ria.ru/20250502/armenija-2014684270.html

россия

камбоджа

пномпень

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россия, камбоджа, пномпень, анатолий боровик (посол россии в камбодже ), владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне