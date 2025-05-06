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В Камбодже прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:51 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kambodzha-2015233330.html
В Камбодже прошла акция "Сад Памяти"
В Камбодже прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 06.05.2025
В Камбодже прошла акция "Сад Памяти"
Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Камбодже, сообщило посольство России в Пномпене. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:51:00+03:00
2025-05-06T11:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
камбоджа
пномпень
анатолий боровик (посол россии в камбодже )
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 6 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Камбодже, сообщило посольство России в Пномпене. "Пятого мая сотрудники посольства России в Камбодже присоединились к международной акции "Сад памяти". Три манговых дерева были высажены в память о павших за свободу Отечества", - отмечается в публикации Telegram-канала диппредставительства. В мероприятии принял участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик, сотрудники РЗУ, ученики и учителя Школы при Посольстве. Глава дипмиссии отметил важность этой инициативы для воспитания молодого поколения. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html
https://ria.ru/20250502/armenija-2014684270.html
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россия, камбоджа, пномпень, анатолий боровик (посол россии в камбодже ), владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Камбоджа, Пномпень, Анатолий Боровик (посол России в Камбодже ), Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Камбодже прошла акция "Сад Памяти"

В Камбодже прошла международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы

© Фото : Посольство России в КамбоджеМеждународная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Камбодже
Международная акция Сад Памяти, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Камбодже - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Посольство России в Камбодже
Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Камбодже
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ДЖАКАРТА, 6 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Камбодже, сообщило посольство России в Пномпене.
"Пятого мая сотрудники посольства России в Камбодже присоединились к международной акции "Сад памяти". Три манговых дерева были высажены в память о павших за свободу Отечества", - отмечается в публикации Telegram-канала диппредставительства.
Международная акция Сад памяти прошла в Астане - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Астане прошла международная акция "Сад Памяти"
4 мая, 14:16
В мероприятии принял участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик, сотрудники РЗУ, ученики и учителя Школы при Посольстве. Глава дипмиссии отметил важность этой инициативы для воспитания молодого поколения.
Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
Международная акция Сад памяти - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
2 мая, 15:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКамбоджаПномпеньАнатолий Боровик (посол России в Камбодже )Владимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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