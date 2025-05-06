Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
Частички Вечного огня с площади Победы в Калуге доставят во все районы области
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской областиЧастички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской области
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Делегации всех районов Калужской области во вторник получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге в рамках патриотической акции "Эстафета Огня Победы", сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.
В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, председатель регионального отделения общественной организации "Комитет памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова", почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, руководители города Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев, представители ветеранских организаций, члены молодежного парламента, выступившие организаторами акции, юнармейцы.
"В преддверии самого главного праздника этого года – 80-летия Великой Победы я хочу всех вас поздравить от лица депутатов Законодательного собрания. Пожелать вам здоровья, пожелать нам всем быть достойными памяти наших великих предков. С 2015 года наш Молодежный парламент проводит эту замечательную акцию. Сегодня частичку священного огня всем передает Калуга. С центральной площади города мы отправляем ее в путь по всем братским захоронениям области. Это символ нашего единства. Символ того, что мы чтим нашу общую память. Мы обязательно победим и сейчас!" — приводит пресс-служба слова Новосельцева.
Память всех павших защитников Отечества участники почтили минутой молчания. К могиле Неизвестного солдата были возложены цветы.