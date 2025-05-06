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Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области - РИА Новости, 06.05.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:17 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kaluga-2015310163.html
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области - РИА Новости, 06.05.2025
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
Делегации всех районов Калужской области во вторник получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:17:00+03:00
2025-05-06T16:17:00+03:00
калужская область
калужская область
дмитрий денисов
калуга
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Делегации всех районов Калужской области во вторник получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге в рамках патриотической акции "Эстафета Огня Победы", сообщает пресс-служба Законодательного собрания области. В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, председатель регионального отделения общественной организации "Комитет памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова", почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, руководители города Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев, представители ветеранских организаций, члены молодежного парламента, выступившие организаторами акции, юнармейцы. "В преддверии самого главного праздника этого года – 80-летия Великой Победы я хочу всех вас поздравить от лица депутатов Законодательного собрания. Пожелать вам здоровья, пожелать нам всем быть достойными памяти наших великих предков. С 2015 года наш Молодежный парламент проводит эту замечательную акцию. Сегодня частичку священного огня всем передает Калуга. С центральной площади города мы отправляем ее в путь по всем братским захоронениям области. Это символ нашего единства. Символ того, что мы чтим нашу общую память. Мы обязательно победим и сейчас!" — приводит пресс-служба слова Новосельцева. Память всех павших защитников Отечества участники почтили минутой молчания. К могиле Неизвестного солдата были возложены цветы.
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калужская область, дмитрий денисов, калуга, 80-летие победы в великой отечественной войне
Калужская область, Калужская область, Дмитрий Денисов, Калуга, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области

Частички Вечного огня с площади Победы в Калуге доставят во все районы области

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской областиЧастички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской области
Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Делегации всех районов Калужской области во вторник получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге в рамках патриотической акции "Эстафета Огня Победы", сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.
В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, председатель регионального отделения общественной организации "Комитет памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова", почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, руководители города Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев, представители ветеранских организаций, члены молодежного парламента, выступившие организаторами акции, юнармейцы.
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"В преддверии самого главного праздника этого года – 80-летия Великой Победы я хочу всех вас поздравить от лица депутатов Законодательного собрания. Пожелать вам здоровья, пожелать нам всем быть достойными памяти наших великих предков. С 2015 года наш Молодежный парламент проводит эту замечательную акцию. Сегодня частичку священного огня всем передает Калуга. С центральной площади города мы отправляем ее в путь по всем братским захоронениям области. Это символ нашего единства. Символ того, что мы чтим нашу общую память. Мы обязательно победим и сейчас!" — приводит пресс-служба слова Новосельцева.
Память всех павших защитников Отечества участники почтили минутой молчания. К могиле Неизвестного солдата были возложены цветы.
 
Калужская областьКалужская областьДмитрий ДенисовКалуга80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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