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Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области

Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области - РИА Новости, 06.05.2025

Частички Вечного огня из Калуги доставят во все районы области

Делегации всех районов Калужской области во вторник получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:17:00+03:00

2025-05-06T16:17:00+03:00

2025-05-06T16:17:00+03:00

калужская область

калужская область

дмитрий денисов

калуга

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Делегации всех районов Калужской области во вторник получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге в рамках патриотической акции "Эстафета Огня Победы", сообщает пресс-служба Законодательного собрания области. В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, председатель регионального отделения общественной организации "Комитет памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова", почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, руководители города Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев, представители ветеранских организаций, члены молодежного парламента, выступившие организаторами акции, юнармейцы. "В преддверии самого главного праздника этого года – 80-летия Великой Победы я хочу всех вас поздравить от лица депутатов Законодательного собрания. Пожелать вам здоровья, пожелать нам всем быть достойными памяти наших великих предков. С 2015 года наш Молодежный парламент проводит эту замечательную акцию. Сегодня частичку священного огня всем передает Калуга. С центральной площади города мы отправляем ее в путь по всем братским захоронениям области. Это символ нашего единства. Символ того, что мы чтим нашу общую память. Мы обязательно победим и сейчас!" — приводит пресс-служба слова Новосельцева. Память всех павших защитников Отечества участники почтили минутой молчания. К могиле Неизвестного солдата были возложены цветы.

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калужская область

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калужская область, дмитрий денисов, калуга, 80-летие победы в великой отечественной войне