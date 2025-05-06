Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в Telegram-канале свои слова об отставке, отметив, что многие не поняли смысл его высказывания.
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"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики, или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", — написал он.
Кадыров назвал себя пехотинцем и командным человеком, подчеркнув, что он выполняет приказы.
Ранее глава республики прокомментировал слухи о его отставке в беседе с информационным агентством "Чечня сегодня". По его словам, он сам просит освободить его от должности и надеется, что просьбу поддержат.
Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Он занимает должность дольше всех из руководителей регионов. В последний раз он победил на выборах главы республики в сентябре 2021-го, набрав 99,7 процента голосов.
При этом Кадыров неоднократно говорил о готовности сложить полномочия, но всякий раз подчеркивал, что уйти просто так он не имеет права, поскольку жители Чечни доверили ему руководить регионом.
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