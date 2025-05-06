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Кадыров объяснил свои слова об отставке - РИА Новости, 07.05.2025
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16:50 06.05.2025 (обновлено: 00:27 07.05.2025)
https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в Telegram-канале свои слова об отставке, отметив, что многие не поняли смысл его высказывания. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T16:50:00+03:00
2025-05-07T00:27:00+03:00
политика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в Telegram-канале свои слова об отставке, отметив, что многие не поняли смысл его высказывания.&quot;Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики, или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин&quot;, — написал он.Кадыров назвал себя пехотинцем и командным человеком, подчеркнув, что он выполняет приказы.Ранее глава республики прокомментировал слухи о его отставке в беседе с информационным агентством "Чечня сегодня". По его словам, он сам просит освободить его от должности и надеется, что просьбу поддержат.Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Он занимает должность дольше всех из руководителей регионов. В последний раз он победил на выборах главы республики в сентябре 2021-го, набрав 99,7 процента голосов.При этом Кадыров неоднократно говорил о готовности сложить полномочия, но всякий раз подчеркивал, что уйти просто так он не имеет права, поскольку жители Чечни доверили ему руководить регионом.
https://ria.ru/20250217/kadyrov-1999912580.html
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политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Политика, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
Кадыров объяснил свои слова об отставке

Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в Telegram-канале свои слова об отставке, отметив, что многие не поняли смысл его высказывания.
«

"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики, или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", — написал он.

Кадыров назвал себя пехотинцем и командным человеком, подчеркнув, что он выполняет приказы.
Ранее глава республики прокомментировал слухи о его отставке в беседе с информационным агентством "Чечня сегодня". По его словам, он сам просит освободить его от должности и надеется, что просьбу поддержат.
Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Он занимает должность дольше всех из руководителей регионов. В последний раз он победил на выборах главы республики в сентябре 2021-го, набрав 99,7 процента голосов.
При этом Кадыров неоднократно говорил о готовности сложить полномочия, но всякий раз подчеркивал, что уйти просто так он не имеет права, поскольку жители Чечни доверили ему руководить регионом.
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