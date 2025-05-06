https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html

Кадыров объяснил свои слова об отставке

Кадыров объяснил свои слова об отставке - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров объяснил свои слова об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в Telegram-канале свои слова об отставке, отметив, что многие не поняли смысл его высказывания. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-06T16:50:00+03:00

2025-05-06T16:50:00+03:00

2025-05-07T00:27:00+03:00

политика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил в Telegram-канале свои слова об отставке, отметив, что многие не поняли смысл его высказывания."Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики, или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", — написал он.Кадыров назвал себя пехотинцем и командным человеком, подчеркнув, что он выполняет приказы.Ранее глава республики прокомментировал слухи о его отставке в беседе с информационным агентством "Чечня сегодня". По его словам, он сам просит освободить его от должности и надеется, что просьбу поддержат.Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Он занимает должность дольше всех из руководителей регионов. В последний раз он победил на выборах главы республики в сентябре 2021-го, набрав 99,7 процента голосов.При этом Кадыров неоднократно говорил о готовности сложить полномочия, но всякий раз подчеркивал, что уйти просто так он не имеет права, поскольку жители Чечни доверили ему руководить регионом.

https://ria.ru/20250217/kadyrov-1999912580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров