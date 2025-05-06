https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html

Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации

Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации - РИА Новости, 06.05.2025

Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации

Кабмин Украины внес изменение в порядок призыва в ВСУ во время мобилизации, в частности, теперь военнообязанные будут получать электронное направление на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:27:00+03:00

2025-05-06T18:27:00+03:00

2025-05-06T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

федор вениславский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины внес изменение в порядок призыва в ВСУ во время мобилизации, в частности, теперь военнообязанные будут получать электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко 8 июня 2024 года сообщала, что направления на военно-врачебную комиссию в военкоматы будут рассылать в электронном виде через приложение "Резерв+". Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что рассылка направлений на ВВК в украинские военкоматы в электронном виде не регламентирована и незаконна. "Кабмин внес изменения в порядок призыва во время мобилизации. Что предусмотрено? Электронное направление на ВВК - теперь военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через единый госреестр", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, также кабмин уточнил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для родителей троих и более детей. Кроме того, теперь в реестре военнообязанных появится отметка о вручении повестки. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250430/kiev-2014463295.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины