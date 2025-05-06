Рейтинг@Mail.ru
Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 06.05.2025 (обновлено: 18:28 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html
Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации
Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации - РИА Новости, 06.05.2025
Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации
Кабмин Украины внес изменение в порядок призыва в ВСУ во время мобилизации, в частности, теперь военнообязанные будут получать электронное направление на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:27:00+03:00
2025-05-06T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины внес изменение в порядок призыва в ВСУ во время мобилизации, в частности, теперь военнообязанные будут получать электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко 8 июня 2024 года сообщала, что направления на военно-врачебную комиссию в военкоматы будут рассылать в электронном виде через приложение "Резерв+". Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что рассылка направлений на ВВК в украинские военкоматы в электронном виде не регламентирована и незаконна. "Кабмин внес изменения в порядок призыва во время мобилизации. Что предусмотрено? Электронное направление на ВВК - теперь военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через единый госреестр", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, также кабмин уточнил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для родителей троих и более детей. Кроме того, теперь в реестре военнообязанных появится отметка о вручении повестки. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250430/kiev-2014463295.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_289:0:2040:1313_1920x0_80_0_0_57aecb087dc0e4a80c84f1834cb243fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации

Депутат Рады Гончаренко: ВСУ будут получать электронное направление на ВВК

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины внес изменение в порядок призыва в ВСУ во время мобилизации, в частности, теперь военнообязанные будут получать электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко 8 июня 2024 года сообщала, что направления на военно-врачебную комиссию в военкоматы будут рассылать в электронном виде через приложение "Резерв+". Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что рассылка направлений на ВВК в украинские военкоматы в электронном виде не регламентирована и незаконна.
"Кабмин внес изменения в порядок призыва во время мобилизации. Что предусмотрено? Электронное направление на ВВК - теперь военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через единый госреестр", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, также кабмин уточнил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для родителей троих и более детей. Кроме того, теперь в реестре военнообязанных появится отметка о вручении повестки.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков
30 апреля, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала