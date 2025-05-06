Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации
Депутат Рады Гончаренко: ВСУ будут получать электронное направление на ВВК
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины внес изменение в порядок призыва в ВСУ во время мобилизации, в частности, теперь военнообязанные будут получать электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко 8 июня 2024 года сообщала, что направления на военно-врачебную комиссию в военкоматы будут рассылать в электронном виде через приложение "Резерв+". Позже представитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что рассылка направлений на ВВК в украинские военкоматы в электронном виде не регламентирована и незаконна.
"Кабмин внес изменения в порядок призыва во время мобилизации. Что предусмотрено? Электронное направление на ВВК - теперь военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через единый госреестр", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, также кабмин уточнил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для родителей троих и более детей. Кроме того, теперь в реестре военнообязанных появится отметка о вручении повестки.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.