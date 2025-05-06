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В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025
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09:10 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/jakutija-2015204029.html
В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025
В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Верхоянском районе Якутии, на борьбу с огнем направлены дополнительные силы, сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:10:00+03:00
2025-05-06T09:10:00+03:00
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ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Верхоянском районе Якутии, на борьбу с огнем направлены дополнительные силы, сообщает пресс-служба главного управления минэкологии республики. Верхоянский район расположен в арктической зоне региона. "С 5 мая на территории Верхоянского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера", - информирует пресс-служба. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Якутии, приближённых пожаров к населённым пунктам в районе нет. "Действует шесть пожаров площадью более 6,5 километра и все они на удалении 10 километров", - уточнили в ведомстве.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Верхоянском районе Якутии, на борьбу с огнем направлены дополнительные силы, сообщает пресс-служба главного управления минэкологии республики.
Верхоянский район расположен в арктической зоне региона.
"С 5 мая на территории Верхоянского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера", - информирует пресс-служба.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Якутии, приближённых пожаров к населённым пунктам в районе нет.
"Действует шесть пожаров площадью более 6,5 километра и все они на удалении 10 километров", - уточнили в ведомстве.
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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