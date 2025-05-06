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ВВС Израиля уничтожили аэропорт в столице Йемена

ВВС Израиля уничтожили аэропорт в столице Йемена - РИА Новости, 06.05.2025

ВВС Израиля уничтожили аэропорт в столице Йемена

ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде, сообщила израильская гостелерадиокомпания... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:24:00+03:00

2025-05-06T16:24:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая — РИА Новости. ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники, близкие к йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы). "Два источника, близких к хуситам, сообщили, что аэропорт в Сане полностью разрушен", — указано в материале. По данным Kan, была также атакована электростанция Дахбан в пригороде Саны. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила вывод из строя аэропорта Саны, удары по нескольким местным электростанциям и цементному заводу к северу от столицы Йемена. Они назвали атаку ответом на ракетный обстрел международного аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны хуситов 4 мая.Перед этим сегодня израильская армия призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт Саны и прилегающую к нему территорию. Такие предупреждения обычно делаются перед тем, как ЦАХАЛ собирается нанести удар по тому или иному объекту. Израильский источник ранее сообщил Двенадцатому каналу, что уведомление о планах атаковать аэропорт Саны направили заранее, так как международное право требует минимизировать вред гражданским.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

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https://ria.ru/20250421/khusity-2012478159.html

https://ria.ru/20250505/izrail-2015166781.html

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Варвара Скокшина

в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году