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Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане - РИА Новости, 06.05.2025
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане
Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:19:00+03:00
2025-05-06T16:19:00+03:00
2025-05-06T16:43:00+03:00
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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah. По его информации, израильские налеты на Сану были направлены на центральную электростанцию Хайз в округе Санхан и электростанцию Дхахбан в округе Бени-эль-Харит. Кроме того, были нанесены удары по цементному заводу в Омране. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане
Al Masirah: Израиль нанес удары по двум электростанциям в столице Йемена Сане