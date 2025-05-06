https://ria.ru/20250506/istrebiteli-2015313030.html

Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане

Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане - РИА Новости, 06.05.2025

Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане

Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:19:00+03:00

2025-05-06T16:19:00+03:00

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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah. По его информации, израильские налеты на Сану были направлены на центральную электростанцию ​​Хайз в округе Санхан и электростанцию ​​Дхахбан в округе Бени-эль-Харит. Кроме того, были нанесены удары по цементному заводу в Омране. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году