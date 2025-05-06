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Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане - РИА Новости, 06.05.2025
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16:19 06.05.2025 (обновлено: 16:43 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/istrebiteli-2015313030.html
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане - РИА Новости, 06.05.2025
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане
Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:19:00+03:00
2025-05-06T16:43:00+03:00
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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah. По его информации, израильские налеты на Сану были направлены на центральную электростанцию ​​Хайз в округе Санхан и электростанцию ​​Дхахбан в округе Бени-эль-Харит. Кроме того, были нанесены удары по цементному заводу в Омране. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны.
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в мире, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильские истребители нанесли удары по электростанциям в Сане

Al Masirah: Израиль нанес удары по двум электростанциям в столице Йемена Сане

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым на месте взрыва в Сане. 6 мая 2025
Дым на месте взрыва в Сане. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым на месте взрыва в Сане. 6 мая 2025
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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.
По его информации, израильские налеты на Сану были направлены на центральную электростанцию ​​Хайз в округе Санхан и электростанцию ​​Дхахбан в округе Бени-эль-Харит.
Кроме того, были нанесены удары по цементному заводу в Омране.
Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны.
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В миреСанаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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