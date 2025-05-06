https://ria.ru/20250506/istoriya-2015172072.html

ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад

ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад - РИА Новости, 06.05.2025

ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад

Только по данным на 1952 год, на Западе после Второй мировой войны приютили без малого 2,5 тысячи нацистских преступников, в том числе украинских и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:22:00+03:00

2025-05-06T00:22:00+03:00

2025-05-06T03:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Только по данным на 1952 год, на Западе после Второй мировой войны приютили без малого 2,5 тысячи нацистских преступников, в том числе украинских и прибалтийских националистов, сообщила ФСБ.По данным российской спецслужбы, органы государственной безопасности СССР проделали огромную, кропотливую работу по установлению германских нацистов и их пособников, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений. В частности, Москва использовала обобщенные неоспоримые доказательства на Международном военном трибунале в Нюрнберге."По состоянию на 1952 год МГБ СССР были установлены 2486 сбежавших за границу соучастников преступлений оккупантов против мирных граждан. В их числе 692 преступника, уличенные показаниями свидетелей и пострадавших, осели в США (из них 138 украинских и 183 прибалтийских националиста), — уточнили в ФСБ.Помимо этого, их укрыли:Как отмечают силовики, во время развязанной Западом холодной войны против Советского Союза этих эсэсовцов и пособников нацистов объявили "борцами за свободу". Они же, сменив хозяев, начали готовить диверсантов и террористов для заброски в СССР, участвовать в разжигании националистических настроений в союзных республиках, а также поддерживать бандитов из незаконных вооруженных формирований в Прибалтике и на Украине, терроризировавших местное население, добавили в спецслужбе."Особое место этим нацистским недобиткам было отведено в ведении информационно-психологической войны против СССР, они стали главными участниками антисоветской (а затем — антироссийской) пропаганды, изображая нашу страну олицетворением зла в глазах мировой общественности, по их инициативе в 1953 году была проведена "Неделя порабощенных народов" (Captive Nations Week), которая в 1959 году в соответствии с резолюцией Конгресса США получила официальный статус. Сбежавшие от возмездия нацистские преступники стали желанными гостями на радиостанциях "Свобода" и "Свободная Европа" ("Радио свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC)*, вещавших на СССР", — подчеркивает ФСБ.Показательным итогом их многолетней пропагандистской деятельности стало чествование канадским парламентом украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку), заявили силовики. Кроме того, она же стала одной из причин к расцвета неонацизма в Прибалтике и на Украине, считают в ФСБ."Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу: под угрозой уголовного наказания они запрещают своим гражданам отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны", — заключили в спецслужбе.Во вторник в ФСБ заявили, что в ее центральном архиве сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников. Там пообещали предавать документы гласности по мере рассекречивания информации.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250506/fsb-2015172474.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

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Дарья Буймова

в мире, москва, канада, владимир зеленский, ярослав хунка, джастин трюдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне