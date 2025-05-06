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ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад - РИА Новости, 06.05.2025
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00:22 06.05.2025 (обновлено: 03:10 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/istoriya-2015172072.html
ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад
ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад - РИА Новости, 06.05.2025
ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад
Только по данным на 1952 год, на Западе после Второй мировой войны приютили без малого 2,5 тысячи нацистских преступников, в том числе украинских и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:22:00+03:00
2025-05-06T03:10:00+03:00
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в мире
москва
канада
владимир зеленский
ярослав хунка
джастин трюдо
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Только по данным на 1952 год, на Западе после Второй мировой войны приютили без малого 2,5 тысячи нацистских преступников, в том числе украинских и прибалтийских националистов, сообщила ФСБ.По данным российской спецслужбы, органы государственной безопасности СССР проделали огромную, кропотливую работу по установлению германских нацистов и их пособников, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений. В частности, Москва использовала обобщенные неоспоримые доказательства на Международном военном трибунале в Нюрнберге."По состоянию на 1952 год МГБ СССР были установлены 2486 сбежавших за границу соучастников преступлений оккупантов против мирных граждан. В их числе 692 преступника, уличенные показаниями свидетелей и пострадавших, осели в США (из них 138 украинских и 183 прибалтийских националиста), — уточнили в ФСБ.Помимо этого, их укрыли:Как отмечают силовики, во время развязанной Западом холодной войны против Советского Союза этих эсэсовцов и пособников нацистов объявили "борцами за свободу". Они же, сменив хозяев, начали готовить диверсантов и террористов для заброски в СССР, участвовать в разжигании националистических настроений в союзных республиках, а также поддерживать бандитов из незаконных вооруженных формирований в Прибалтике и на Украине, терроризировавших местное население, добавили в спецслужбе."Особое место этим нацистским недобиткам было отведено в ведении информационно-психологической войны против СССР, они стали главными участниками антисоветской (а затем — антироссийской) пропаганды, изображая нашу страну олицетворением зла в глазах мировой общественности, по их инициативе в 1953 году была проведена "Неделя порабощенных народов" (Captive Nations Week), которая в 1959 году в соответствии с резолюцией Конгресса США получила официальный статус. Сбежавшие от возмездия нацистские преступники стали желанными гостями на радиостанциях "Свобода" и "Свободная Европа" ("Радио свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC)*, вещавших на СССР", — подчеркивает ФСБ.Показательным итогом их многолетней пропагандистской деятельности стало чествование канадским парламентом украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку), заявили силовики. Кроме того, она же стала одной из причин к расцвета неонацизма в Прибалтике и на Украине, считают в ФСБ."Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу: под угрозой уголовного наказания они запрещают своим гражданам отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны", — заключили в спецслужбе.Во вторник в ФСБ заявили, что в ее центральном архиве сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников. Там пообещали предавать документы гласности по мере рассекречивания информации.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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в мире, москва, канада, владимир зеленский, ярослав хунка, джастин трюдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Канада, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Джастин Трюдо, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад

За границей укрыли 2,5 тысячи нацистов, в том числе украинских и прибалтийских

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАрхив
Архив - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Только по данным на 1952 год, на Западе после Второй мировой войны приютили без малого 2,5 тысячи нацистских преступников, в том числе украинских и прибалтийских националистов, сообщила ФСБ.
По данным российской спецслужбы, органы государственной безопасности СССР проделали огромную, кропотливую работу по установлению германских нацистов и их пособников, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений. В частности, Москва использовала обобщенные неоспоримые доказательства на Международном военном трибунале в Нюрнберге.
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"По состоянию на 1952 год МГБ СССР были установлены 2486 сбежавших за границу соучастников преступлений оккупантов против мирных граждан. В их числе 692 преступника, уличенные показаниями свидетелей и пострадавших, осели в США (из них 138 украинских и 183 прибалтийских националиста), — уточнили в ФСБ.
Помимо этого, их укрыли:
  • в Канаде — 428 человек (из них 125 украинских и 145 прибалтийских националистов);
  • в ФРГ — 420 (115 украинских и 69 прибалтийских националистов);
  • в Австралии — 309 (70 украинских и 99 прибалтийских националистов);
  • в Великобритании — 218 (52 украинских и 44 прибалтийских националиста).
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Как отмечают силовики, во время развязанной Западом холодной войны против Советского Союза этих эсэсовцов и пособников нацистов объявили "борцами за свободу". Они же, сменив хозяев, начали готовить диверсантов и террористов для заброски в СССР, участвовать в разжигании националистических настроений в союзных республиках, а также поддерживать бандитов из незаконных вооруженных формирований в Прибалтике и на Украине, терроризировавших местное население, добавили в спецслужбе.
"Особое место этим нацистским недобиткам было отведено в ведении информационно-психологической войны против СССР, они стали главными участниками антисоветской (а затем — антироссийской) пропаганды, изображая нашу страну олицетворением зла в глазах мировой общественности, по их инициативе в 1953 году была проведена "Неделя порабощенных народов" (Captive Nations Week), которая в 1959 году в соответствии с резолюцией Конгресса США получила официальный статус. Сбежавшие от возмездия нацистские преступники стали желанными гостями на радиостанциях "Свобода" и "Свободная Европа" ("Радио свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC)*, вещавших на СССР", — подчеркивает ФСБ.
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Показательным итогом их многолетней пропагандистской деятельности стало чествование канадским парламентом украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку), заявили силовики. Кроме того, она же стала одной из причин к расцвета неонацизма в Прибалтике и на Украине, считают в ФСБ.

В конце сентября прошлого года Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Гунько, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.

Скандал разразился, когда выяснилось, что он воевал в составе дивизии "Галичина". Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах.

На запрос Генпрокуратуры о выдаче преступника Оттава ответила отказом.

"Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу: под угрозой уголовного наказания они запрещают своим гражданам отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны", — заключили в спецслужбе.
Во вторник в ФСБ заявили, что в ее центральном архиве сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников. Там пообещали предавать документы гласности по мере рассекречивания информации.
* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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