https://ria.ru/20250506/ispaniya-2015195171.html

Посольство России в Испании осудило акции в память о "Голубой дивизии"

Посольство России в Испании осудило акции в память о "Голубой дивизии" - РИА Новости, 06.05.2025

Посольство России в Испании осудило акции в память о "Голубой дивизии"

Посольство России в Испании высоко оценило бережное отношение испанцев к памяти о советских добровольцах, павших в годы Гражданской войны, но назвало... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:24:00+03:00

2025-05-06T07:24:00+03:00

2025-05-06T07:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

испания

германия

россия

франсиско франко

юрий клименко

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013949558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c3403bc97ac3f8d772b5fc3088ee8965.jpg

МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Посольство России в Испании высоко оценило бережное отношение испанцев к памяти о советских добровольцах, павших в годы Гражданской войны, но назвало недопустимыми акции в поддержку "Голубой дивизии" — испанского подразделения, воевавшего на стороне нацистской Германии, заявил РИА Новости посол России в Мадриде Юрий Клименко. "В современной Испании бережно относятся к нашему общему прошлому, испанцы исправно чтят захоронения и памятники, посвященные советским добровольцам, павшим здесь в годы Гражданской войны... Что касается устраиваемых в Испании акций с демонстрацией фашистской символики в память об участниках испанской добровольческой "Голубой дивизии", воевавшей в ходе Великой Отечественной войны на стороне гитлеровской Германии, мы, конечно, считаем их неприемлемыми и заслуживающими осуждения со стороны властей и общественности. Таким случаям проявления неонацизма не должно быть места в современном мире!" - сказал дипломат. По его словам, вопросы гражданских войн, особенно таких трагических как испанская, оставляют глубокие раны в национальной памяти, и важно ценить искренние усилия общества по сохранению справедливого отношения к истории. Дипломат отметил, что посольство России в Испании системно занимается военно-мемориальной работой, поддерживая тесные связи со всеми инициативными группами, испанскими и российскими, которые способствуют сохранению исторической памяти о советских добровольцах. "Голубая дивизия" (División Azul) — добровольческое военное соединение, созданное в Испании в 1941 году по решению режима Франсиско Франко для отправки солдат на Восточный фронт на стороне нацистской Германии. Несколько тысяч испанских добровольцев участвовали в боевых действиях против Советского Союза, в том числе в блокаде Ленинграда. В 1943 году под давлением союзников Франко был вынужден официально отозвать дивизию, однако часть бойцов осталась на службе в германских войсках. В современной Испании в некоторых регионах сохранились памятники и мемориальные плиты, посвященные участникам "Голубой дивизии". Гражданская война в Испании (1936–1939 годы) стала одним из крупнейших вооружённых конфликтов в Европе в период между двумя мировыми войнами. Война разгорелась между силами республиканского правительства, которое поддерживали левые партии и рабочие движения, и мятежниками, возглавляемыми генералом Франсиско Франко, которых поддерживали фашистские режимы Германии и Италии. Советский Союз оказал значительную помощь республиканцам, направляя оружие, военных советников и добровольцев, а также поддерживая создание интернациональных бригад, в которых сражались антифашисты со всего мира. Вклад СССР в поддержку Республики сыграл важную роль в затягивании конфликта, однако в конечном итоге республиканские силы потерпели поражение.

https://ria.ru/20250506/ispanija-2015194570.html

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

испания

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, германия, россия, франсиско франко, юрий клименко, 80-летие победы в великой отечественной войне