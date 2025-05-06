Посольство России в Испании осудило акции в память о "Голубой дивизии"
Посол Клименко: акции в поддержку Голубой дивизии в Испании неприемлемы
Вид на Мадрид. Архивное фото
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Посольство России в Испании высоко оценило бережное отношение испанцев к памяти о советских добровольцах, павших в годы Гражданской войны, но назвало недопустимыми акции в поддержку "Голубой дивизии" — испанского подразделения, воевавшего на стороне нацистской Германии, заявил РИА Новости посол России в Мадриде Юрий Клименко.
"В современной Испании бережно относятся к нашему общему прошлому, испанцы исправно чтят захоронения и памятники, посвященные советским добровольцам, павшим здесь в годы Гражданской войны... Что касается устраиваемых в Испании акций с демонстрацией фашистской символики в память об участниках испанской добровольческой "Голубой дивизии", воевавшей в ходе Великой Отечественной войны на стороне гитлеровской Германии, мы, конечно, считаем их неприемлемыми и заслуживающими осуждения со стороны властей и общественности. Таким случаям проявления неонацизма не должно быть места в современном мире!" - сказал дипломат.
По его словам, вопросы гражданских войн, особенно таких трагических как испанская, оставляют глубокие раны в национальной памяти, и важно ценить искренние усилия общества по сохранению справедливого отношения к истории.
Дипломат отметил, что посольство России в Испании системно занимается военно-мемориальной работой, поддерживая тесные связи со всеми инициативными группами, испанскими и российскими, которые способствуют сохранению исторической памяти о советских добровольцах.
"Голубая дивизия" (División Azul) — добровольческое военное соединение, созданное в Испании в 1941 году по решению режима Франсиско Франко для отправки солдат на Восточный фронт на стороне нацистской Германии. Несколько тысяч испанских добровольцев участвовали в боевых действиях против Советского Союза, в том числе в блокаде Ленинграда. В 1943 году под давлением союзников Франко был вынужден официально отозвать дивизию, однако часть бойцов осталась на службе в германских войсках. В современной Испании в некоторых регионах сохранились памятники и мемориальные плиты, посвященные участникам "Голубой дивизии".
Гражданская война в Испании (1936–1939 годы) стала одним из крупнейших вооружённых конфликтов в Европе в период между двумя мировыми войнами. Война разгорелась между силами республиканского правительства, которое поддерживали левые партии и рабочие движения, и мятежниками, возглавляемыми генералом Франсиско Франко, которых поддерживали фашистские режимы Германии и Италии. Советский Союз оказал значительную помощь республиканцам, направляя оружие, военных советников и добровольцев, а также поддерживая создание интернациональных бригад, в которых сражались антифашисты со всего мира. Вклад СССР в поддержку Республики сыграл важную роль в затягивании конфликта, однако в конечном итоге республиканские силы потерпели поражение.
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