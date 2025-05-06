https://ria.ru/20250506/ispanija-2015194570.html

В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко

В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко - РИА Новости, 06.05.2025

В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко

Несмотря на активные усилия некоторых западных стран по искажению роли СССР в победе над нацизмом, в Испании не наблюдается массового пересмотра исторических... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:14:00+03:00

2025-05-06T07:14:00+03:00

2025-05-06T07:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

испания

ссср

россия

юрий клименко

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Несмотря на активные усилия некоторых западных стран по искажению роли СССР в победе над нацизмом, в Испании не наблюдается массового пересмотра исторических фактов, заявил журналистам посол России в Мадриде Юрий Клименко. "В некоторых странах Запада мы наблюдали не имеющие никакого оправдания активные попытки переписать историю, очернить СССР и принизить его решающий вклад в Великую Победу над нацизмом, поставить в один ряд победителей и побежденных. Часть западников стала открыто придерживаться линии на исторический ревизионизм, поощрять неонацизм и искусственно нагнетать русофобию в Европе. Испанские власти, хотя и проводят сейчас недальновидную недружественную антироссийскую политику в контексте украинского кризиса, пока до подобного не докатились, в "пересмотре" исторических фактов периода Великой Отечественной войны не замечены", – сказал Клименко. Дипломат отметил, что отдельные "эксперты" и журналисты иногда все же публикуют материалы с пропагандистским подтекстом, присущим антироссийскому мейнстриму на Западе. По его словам, посольство оперативно реагирует на подобные случаи, а работа по сохранению исторической памяти и распространению объективных сведений о Великой Отечественной войне среди испанцев, особенно молодежи, является одним из безусловных приоритетов дипмиссии. Клименко рассказал, что в рамках этой работы был подготовлен альманах-календарь на 2025 год, приуроченный к 80-летию Победы, на который среди испанцев возник повышенный спрос, что даже потребовало заказа дополнительного тиража. По его словам, посольство России в Испании уделяет особое внимание широкому и торжественному празднованию этой даты. На май запланированы многочисленные мероприятия, организованные как непосредственно посольством в Мадриде и генконсульством в Барселоне, так и силами российских соотечественников и диаспоры. Среди запланированных событий – встречи с проживающими в Испании ветеранами и вручение им юбилейных медалей, церемонии возложения цветов и венков, шествия "Бессмертного полка", митинги, концерты, показы документальных и художественных фильмов, а также тематические выставки. Дипломат выразил уверенность, что участие в этих мероприятиях примут многочисленные представители русскоговорящей общины, испанцы и граждане третьих стран. Вместе с тем посол с сожалением отметил, что на фоне украинского кризиса власти Испании и политические деятели избегают любых контактов с российскими дипломатами и не принимают участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Клименко подчеркнул, что российская сторона не одобряет и не понимает такой позиции, хотя признает ее самостоятельным выбором испанской стороны.

https://ria.ru/20250503/voyna-2014791109.html

https://ria.ru/20250501/veteran-2014551583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, ссср, россия, юрий клименко, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне