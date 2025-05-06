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В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:14 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ispanija-2015194570.html
В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко
В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко - РИА Новости, 06.05.2025
В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко
Несмотря на активные усилия некоторых западных стран по искажению роли СССР в победе над нацизмом, в Испании не наблюдается массового пересмотра исторических... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:14:00+03:00
2025-05-06T07:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
испания
ссср
россия
юрий клименко
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Несмотря на активные усилия некоторых западных стран по искажению роли СССР в победе над нацизмом, в Испании не наблюдается массового пересмотра исторических фактов, заявил журналистам посол России в Мадриде Юрий Клименко. "В некоторых странах Запада мы наблюдали не имеющие никакого оправдания активные попытки переписать историю, очернить СССР и принизить его решающий вклад в Великую Победу над нацизмом, поставить в один ряд победителей и побежденных. Часть западников стала открыто придерживаться линии на исторический ревизионизм, поощрять неонацизм и искусственно нагнетать русофобию в Европе. Испанские власти, хотя и проводят сейчас недальновидную недружественную антироссийскую политику в контексте украинского кризиса, пока до подобного не докатились, в "пересмотре" исторических фактов периода Великой Отечественной войны не замечены", – сказал Клименко. Дипломат отметил, что отдельные "эксперты" и журналисты иногда все же публикуют материалы с пропагандистским подтекстом, присущим антироссийскому мейнстриму на Западе. По его словам, посольство оперативно реагирует на подобные случаи, а работа по сохранению исторической памяти и распространению объективных сведений о Великой Отечественной войне среди испанцев, особенно молодежи, является одним из безусловных приоритетов дипмиссии. Клименко рассказал, что в рамках этой работы был подготовлен альманах-календарь на 2025 год, приуроченный к 80-летию Победы, на который среди испанцев возник повышенный спрос, что даже потребовало заказа дополнительного тиража. По его словам, посольство России в Испании уделяет особое внимание широкому и торжественному празднованию этой даты. На май запланированы многочисленные мероприятия, организованные как непосредственно посольством в Мадриде и генконсульством в Барселоне, так и силами российских соотечественников и диаспоры. Среди запланированных событий – встречи с проживающими в Испании ветеранами и вручение им юбилейных медалей, церемонии возложения цветов и венков, шествия "Бессмертного полка", митинги, концерты, показы документальных и художественных фильмов, а также тематические выставки. Дипломат выразил уверенность, что участие в этих мероприятиях примут многочисленные представители русскоговорящей общины, испанцы и граждане третьих стран. Вместе с тем посол с сожалением отметил, что на фоне украинского кризиса власти Испании и политические деятели избегают любых контактов с российскими дипломатами и не принимают участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Клименко подчеркнул, что российская сторона не одобряет и не понимает такой позиции, хотя признает ее самостоятельным выбором испанской стороны.
https://ria.ru/20250503/voyna-2014791109.html
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испания, ссср, россия, юрий клименко, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Испания, СССР, Россия, Юрий Клименко, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Испании не наблюдается пересмотра истории, заявил посол Клименко

Клименко: Испания не поддается западной тенденции к переписыванию истории

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Несмотря на активные усилия некоторых западных стран по искажению роли СССР в победе над нацизмом, в Испании не наблюдается массового пересмотра исторических фактов, заявил журналистам посол России в Мадриде Юрий Клименко.
"В некоторых странах Запада мы наблюдали не имеющие никакого оправдания активные попытки переписать историю, очернить СССР и принизить его решающий вклад в Великую Победу над нацизмом, поставить в один ряд победителей и побежденных. Часть западников стала открыто придерживаться линии на исторический ревизионизм, поощрять неонацизм и искусственно нагнетать русофобию в Европе. Испанские власти, хотя и проводят сейчас недальновидную недружественную антироссийскую политику в контексте украинского кризиса, пока до подобного не докатились, в "пересмотре" исторических фактов периода Великой Отечественной войны не замечены", – сказал Клименко.
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Дипломат отметил, что отдельные "эксперты" и журналисты иногда все же публикуют материалы с пропагандистским подтекстом, присущим антироссийскому мейнстриму на Западе. По его словам, посольство оперативно реагирует на подобные случаи, а работа по сохранению исторической памяти и распространению объективных сведений о Великой Отечественной войне среди испанцев, особенно молодежи, является одним из безусловных приоритетов дипмиссии. Клименко рассказал, что в рамках этой работы был подготовлен альманах-календарь на 2025 год, приуроченный к 80-летию Победы, на который среди испанцев возник повышенный спрос, что даже потребовало заказа дополнительного тиража.
По его словам, посольство России в Испании уделяет особое внимание широкому и торжественному празднованию этой даты. На май запланированы многочисленные мероприятия, организованные как непосредственно посольством в Мадриде и генконсульством в Барселоне, так и силами российских соотечественников и диаспоры. Среди запланированных событий – встречи с проживающими в Испании ветеранами и вручение им юбилейных медалей, церемонии возложения цветов и венков, шествия "Бессмертного полка", митинги, концерты, показы документальных и художественных фильмов, а также тематические выставки.
Дипломат выразил уверенность, что участие в этих мероприятиях примут многочисленные представители русскоговорящей общины, испанцы и граждане третьих стран. Вместе с тем посол с сожалением отметил, что на фоне украинского кризиса власти Испании и политические деятели избегают любых контактов с российскими дипломатами и не принимают участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Клименко подчеркнул, что российская сторона не одобряет и не понимает такой позиции, хотя признает ее самостоятельным выбором испанской стороны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИспанияСССРРоссияЮрий КлименкоВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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