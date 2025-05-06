https://ria.ru/20250506/irtysh-2015297805.html

В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка"

В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2025

В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка"

Колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу в Омске с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:28:00+03:00

2025-05-06T15:28:00+03:00

2025-05-06T15:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

городское хозяйство москвы

иртыш (река)

омск

80-летие победы в великой отечественной войне

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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу в Омске с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе правительства города. Две колонны "Бессмертного полка" будут двигаться параллельно – по водной глади и по земле. Экипажи яхт, а также юнармейцы, которые будут на борту, с портретами своих родных-фронтовиков включатся в шествие. "9 мая колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", – говорится в сообщении. Водное шествие "Бессмертного полка" встретится с колонной в районе Иртышской набережной. Вместе они дойдут до бульвара Победы. Там состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу "Слава Героям". Мероприятие состоится в Омске в шестой раз.

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html

иртыш (река)

омск

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, иртыш (река), омск, 80-летие победы в великой отечественной войне