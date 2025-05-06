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В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2025
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15:28 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/irtysh-2015297805.html
В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка"
В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2025
В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка"
Колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу в Омске с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:28:00+03:00
2025-05-06T15:28:00+03:00
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иртыш (река)
омск
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу в Омске с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе правительства города. Две колонны "Бессмертного полка" будут двигаться параллельно – по водной глади и по земле. Экипажи яхт, а также юнармейцы, которые будут на борту, с портретами своих родных-фронтовиков включатся в шествие. "9 мая колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", – говорится в сообщении. Водное шествие "Бессмертного полка" встретится с колонной в районе Иртышской набережной. Вместе они дойдут до бульвара Победы. Там состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу "Слава Героям". Мероприятие состоится в Омске в шестой раз.
https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html
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городское хозяйство москвы, иртыш (река), омск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Иртыш (река), Омск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Омске пройдет водное шествие "Бессмертного полка"

По Иртышу в Омске пройдет колонна из 15 яхт с флагами "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРека Иртыш
Река Иртыш - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу в Омске с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе правительства города.
Две колонны "Бессмертного полка" будут двигаться параллельно – по водной глади и по земле. Экипажи яхт, а также юнармейцы, которые будут на борту, с портретами своих родных-фронтовиков включатся в шествие.
«
"9 мая колонна из 15 яхт пройдет по Иртышу с флагами и транспарантами "Бессмертного полка", – говорится в сообщении.
Водное шествие "Бессмертного полка" встретится с колонной в районе Иртышской набережной. Вместе они дойдут до бульвара Победы. Там состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу "Слава Героям". Мероприятие состоится в Омске в шестой раз.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГородское хозяйство МосквыИртыш (река)Омск80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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