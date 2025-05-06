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В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО - РИА Новости, 06.05.2025
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В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО
В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО - РИА Новости, 06.05.2025
В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО
Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в экспозиции - 57 работ,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:01:00+03:00
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в экспозиции - 57 работ, сообщает пресс-служба министерства культуры Приангарья. "Выставку портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутске. На ней представлены 57 графических работ. Портреты создали заслуженные художники Российской Федерации Аркадий и Наталия Лодяновы", - говорится в сообщении. Выставку разместили в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. На церемонию открытия пригласили родственников бойцов, ветеранов СВО. Создавать крупноформатные портреты участников СВО художники Аркадий и Наталия Лодяновы начали в 2023 году. Сначала они писали своих земляков – жителей Култука и Слюдянского района, потом, по просьбам родственников, портреты погибших бойцов. В их числе самый молодой Герой России Эдуард Дьяконов. Все работы выполнены графическими материалами – углем, сангиной и сепией. Также на открытии выставки "Воины Байкала" презентовали одноименный альбом с графическими портретами. В нем размещены короткие биографии бойцов и стихотворения на военную и патриотическую тематику, написанные поэтами из Иркутской области и Луганской Народной Республики.
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иркутск, слюдянский район, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Иркутск, Слюдянский район, Россия, Общество
В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО

Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутске

© Фото : Иркутский художественный музей им. В.П. СукачеваОткрытие выставки участников СВО "Воины Байкала" в Иркутском областном художественном музее
Открытие выставки участников СВО Воины Байкала в Иркутском областном художественном музее - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачева
Открытие выставки участников СВО "Воины Байкала" в Иркутском областном художественном музее
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в экспозиции - 57 работ, сообщает пресс-служба министерства культуры Приангарья.
"Выставку портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутске. На ней представлены 57 графических работ. Портреты создали заслуженные художники Российской Федерации Аркадий и Наталия Лодяновы", - говорится в сообщении.
Выставку разместили в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. На церемонию открытия пригласили родственников бойцов, ветеранов СВО.
Создавать крупноформатные портреты участников СВО художники Аркадий и Наталия Лодяновы начали в 2023 году. Сначала они писали своих земляков – жителей Култука и Слюдянского района, потом, по просьбам родственников, портреты погибших бойцов. В их числе самый молодой Герой России Эдуард Дьяконов. Все работы выполнены графическими материалами – углем, сангиной и сепией.
Также на открытии выставки "Воины Байкала" презентовали одноименный альбом с графическими портретами. В нем размещены короткие биографии бойцов и стихотворения на военную и патриотическую тематику, написанные поэтами из Иркутской области и Луганской Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеИркутскСлюдянский районРоссияОбщество
 
 
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