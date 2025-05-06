В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО
Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутске
© Фото : Иркутский художественный музей им. В.П. СукачеваОткрытие выставки участников СВО "Воины Байкала" в Иркутском областном художественном музее
Открытие выставки участников СВО "Воины Байкала" в Иркутском областном художественном музее
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в экспозиции - 57 работ, сообщает пресс-служба министерства культуры Приангарья.
"Выставку портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутске. На ней представлены 57 графических работ. Портреты создали заслуженные художники Российской Федерации Аркадий и Наталия Лодяновы", - говорится в сообщении.
Выставку разместили в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. На церемонию открытия пригласили родственников бойцов, ветеранов СВО.
Создавать крупноформатные портреты участников СВО художники Аркадий и Наталия Лодяновы начали в 2023 году. Сначала они писали своих земляков – жителей Култука и Слюдянского района, потом, по просьбам родственников, портреты погибших бойцов. В их числе самый молодой Герой России Эдуард Дьяконов. Все работы выполнены графическими материалами – углем, сангиной и сепией.
Также на открытии выставки "Воины Байкала" презентовали одноименный альбом с графическими портретами. В нем размещены короткие биографии бойцов и стихотворения на военную и патриотическую тематику, написанные поэтами из Иркутской области и Луганской Народной Республики.