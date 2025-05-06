https://ria.ru/20250506/irkutsk-2015387181.html

В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО

В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО - РИА Новости, 06.05.2025

В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО

Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в экспозиции - 57 работ,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:01:00+03:00

2025-05-06T20:01:00+03:00

2025-05-06T20:01:00+03:00

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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Выставку графических портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в экспозиции - 57 работ, сообщает пресс-служба министерства культуры Приангарья. "Выставку портретов участников СВО "Воины Байкала" открыли в Иркутске. На ней представлены 57 графических работ. Портреты создали заслуженные художники Российской Федерации Аркадий и Наталия Лодяновы", - говорится в сообщении. Выставку разместили в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. На церемонию открытия пригласили родственников бойцов, ветеранов СВО. Создавать крупноформатные портреты участников СВО художники Аркадий и Наталия Лодяновы начали в 2023 году. Сначала они писали своих земляков – жителей Култука и Слюдянского района, потом, по просьбам родственников, портреты погибших бойцов. В их числе самый молодой Герой России Эдуард Дьяконов. Все работы выполнены графическими материалами – углем, сангиной и сепией. Также на открытии выставки "Воины Байкала" презентовали одноименный альбом с графическими портретами. В нем размещены короткие биографии бойцов и стихотворения на военную и патриотическую тематику, написанные поэтами из Иркутской области и Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20250506/muzej-2015332208.html

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иркутск, слюдянский район, россия, общество