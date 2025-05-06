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В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:37 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/irkutsk-2015343524.html
В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей
В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей - РИА Новости, 06.05.2025
В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей
Памятник детям – узникам фашистских концлагерей установлен в Иркутске у мемориала "Вечный огонь" к юбилею Победы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:37:00+03:00
2025-05-06T17:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
иркутск
иркутская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Памятник детям – узникам фашистских концлагерей установлен в Иркутске у мемориала "Вечный огонь" к юбилею Победы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Иркутске у мемориала "Вечный огонь" открыли памятник детям – узникам фашистских концлагерей. Открытие памятника приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Памятник представляет собой фигуру мальчика, рвущегося на свободу, оставляя за плечами лагерные ворота и колючую проволоку. Скульптурная композиция, общая высота которой 3,5 метра, изготовлена из бронзы. Она создана по проекту скульптора Евгения Ставского. Инициатором установки памятника выступило Иркутское отделение Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Решение о создании композиции принято администрацией Иркутска.
https://ria.ru/20250506/pamyatnik-2015298480.html
https://ria.ru/20250505/pamjatnik-2015103807.html
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общество, иркутск, иркутская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Иркутск, Иркутская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей

В Иркутске установили памятник детям – узникам фашистских концлагерей

© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПамятник детям — узникам фашистских концлагерей в Иркутске
Памятник детям — узникам фашистских концлагерей в Иркутске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Памятник детям — узникам фашистских концлагерей в Иркутске
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Памятник детям – узникам фашистских концлагерей установлен в Иркутске у мемориала "Вечный огонь" к юбилею Победы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутске у мемориала "Вечный огонь" открыли памятник детям – узникам фашистских концлагерей. Открытие памятника приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почётному гражданину Ростова-на-Дону Гукасу Мадояну - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Ростове-на-Дону открыли памятник Гукасу Мадояну
Вчера, 15:29
Памятник представляет собой фигуру мальчика, рвущегося на свободу, оставляя за плечами лагерные ворота и колючую проволоку. Скульптурная композиция, общая высота которой 3,5 метра, изготовлена из бронзы. Она создана по проекту скульптора Евгения Ставского.
Инициатором установки памятника выступило Иркутское отделение Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Решение о создании композиции принято администрацией Иркутска.
Памятник детям войны в городе Боровичи Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Новгородской области открыли памятник детям войны
5 мая, 16:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоИркутскИркутская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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