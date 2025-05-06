https://ria.ru/20250506/irkutsk-2015222893.html
Родственники ветеранов из Монголии почтили память героев ВОВ в Иркутске
Родственники ветеранов из Монголии почтили память героев ВОВ в Иркутске - РИА Новости, 06.05.2025
Родственники ветеранов из Монголии почтили память героев ВОВ в Иркутске
Дети, внуки и правнуки ветеранов войны из Монголии, которые направляются в Москву на Парад Победы, в Иркутске возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь Славы",... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:58:00+03:00
2025-05-06T10:58:00+03:00
2025-05-06T10:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
монголия
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Дети, внуки и правнуки ветеранов войны из Монголии, которые направляются в Москву на Парад Победы, в Иркутске возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь Славы", сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Из Улан-Батора в Москву для участия в Параде Победы отправились ветеран боевых действий на Халхин-Голе и войны с Японией Цэрэнгийн Чимэдцэрэн и ветеран Сурэнхорын Цэгмид, который в составе монгольского эшелона во время Великой Отечественной войны доставлял советским солдатам на фронт гуманитарную помощь. "В Иркутск прибыли их близкие родственники – дети, внуки и правнуки, которые также направляются в Москву на 9 Мая. Чтобы почтить память воинов, которые в годы Великой Отечественной войны внесли неоценимый вклад в дело Победы, совместно мы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь Славы", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что, когда СССР встал на борьбу с фашизмом, именно Монголия одной из первых поддержала советский народ. В годы войны дружественное государство поставляло на фронт продовольствие, теплую одежду, безвозмездно помогало деньгами и природными ресурсами. Кобзев поблагодарил генерального консула Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо за внимание к значимой для народов России и Монголии дате - Дню Победы.
https://ria.ru/20250505/prezident-2014990483.html
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монголия, москва, иркутск, игорь кобзев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Монголия, Москва, Иркутск, Игорь Кобзев
Родственники ветеранов из Монголии почтили память героев ВОВ в Иркутске
Родственники ветеранов из Монголии возложили цветы к Вечному огню в Иркутске