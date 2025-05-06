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Министр туризма Ирана оценил турпоток с Россией - РИА Новости, 06.05.2025
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Туризм
 
16:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/iran-2015313567.html
Министр туризма Ирана оценил турпоток с Россией
Министр туризма Ирана оценил турпоток с Россией - РИА Новости, 06.05.2025
Министр туризма Ирана оценил турпоток с Россией
Иран стремится увеличить уровень туристического потока с Россией "до приемлемого значения", сейчас эта цифра составляет около 60 тысяч человек в год, заявил РИА РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:27:00+03:00
2025-05-06T16:27:00+03:00
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КАИР, 6 мая – РИА Новости. Иран стремится увеличить уровень туристического потока с Россией "до приемлемого значения", сейчас эта цифра составляет около 60 тысяч человек в год, заявил РИА Новости министр культурного наследия и туризма Ирана Реза Салехи на полях 4-й встречи министров туризма стран D-8 в Каире. "Что касается туризма, то статистика по этому направлению сотрудничества между двумя странами неудовлетворительна. Мы пытаемся обсуждать с российской стороной этот вопрос, чтобы эта цифра достигла приемлемого значения с нынешних 60 тысяч туристов", - сказал Салехи. Он отметил, что в Иране существуют различные формы туризма, как сафари в пустыне, прыжки с парашютом, гастрономия, туристические поездки по природе – все они могут привлечь больше российских туристов в Иран. По словам министра, в прошлом число россиян в Иране было значительно большим, но на уменьшение повлиял такой фактор, как ситуация на Ближнем Востоке. Салехи также добавил, что власти Ирана сейчас "определяют новые условиях для пребывания российских туристов на территории всего Ирана".
https://ria.ru/20250506/kreml-2015268247.html
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новости - туризм, иран, россия, каир (город)
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Каир (город)
Министр туризма Ирана оценил турпоток с Россией

Иран стремится увеличить уровень турпотока с Россией до приемлемого значения

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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КАИР, 6 мая – РИА Новости. Иран стремится увеличить уровень туристического потока с Россией "до приемлемого значения", сейчас эта цифра составляет около 60 тысяч человек в год, заявил РИА Новости министр культурного наследия и туризма Ирана Реза Салехи на полях 4-й встречи министров туризма стран D-8 в Каире.
"Что касается туризма, то статистика по этому направлению сотрудничества между двумя странами неудовлетворительна. Мы пытаемся обсуждать с российской стороной этот вопрос, чтобы эта цифра достигла приемлемого значения с нынешних 60 тысяч туристов", - сказал Салехи.
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Он отметил, что в Иране существуют различные формы туризма, как сафари в пустыне, прыжки с парашютом, гастрономия, туристические поездки по природе – все они могут привлечь больше российских туристов в Иран.
По словам министра, в прошлом число россиян в Иране было значительно большим, но на уменьшение повлиял такой фактор, как ситуация на Ближнем Востоке. Салехи также добавил, что власти Ирана сейчас "определяют новые условиях для пребывания российских туристов на территории всего Ирана".
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