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СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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14:17 06.05.2025 (обновлено: 14:31 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/iran-2015278043.html
СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая
СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая - РИА Новости, 06.05.2025
СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в оманской столице Маскат 11 мая, передает иранское агентство Nour News со... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:17:00+03:00
2025-05-06T14:31:00+03:00
в мире
иран
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маскат (город)
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
дональд трамп
оман
бадр аль-бусаиди
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ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в оманской столице Маскат 11 мая, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на источник. "Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 21 ордибехешта (в воскресенье 11 мая – ред.)", - сообщил источник агентству Nour News.США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно министру иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html
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иран
сша
маскат (город)
оман
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в мире, иран, сша, маскат (город), ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, дональд трамп, оман, бадр аль-бусаиди, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Маскат (город), Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Дональд Трамп, Оман, Бадр Аль-Бусаиди, Аббас Аракчи
СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая

Nour News: новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая в Маскате

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в оманской столице Маскат 11 мая, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на источник.
"Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 21 ордибехешта (в воскресенье 11 мая – ред.)", - сообщил источник агентству Nour News.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Иран принял меры на случай вторичных санкций США
Вчера, 12:06
США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно министру иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе
Вчера, 13:43
 
В миреИранСШАМаскат (город)Ситуация вокруг "ядерного досье" ИранаДональд ТрампОманБадр Аль-БусаидиАббас Аракчи
 
 
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