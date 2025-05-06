СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая
Nour News: новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая в Маскате
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в оманской столице Маскат 11 мая, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на источник.
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США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно министру иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.