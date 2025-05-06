https://ria.ru/20250506/iran-2015278043.html

СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая

СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая - РИА Новости, 06.05.2025

СМИ: четвертый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в оманской столице Маскат 11 мая, передает иранское агентство Nour News со... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:17:00+03:00

2025-05-06T14:17:00+03:00

2025-05-06T14:31:00+03:00

в мире

иран

сша

маскат (город)

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

дональд трамп

оман

бадр аль-бусаиди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg

ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в оманской столице Маскат 11 мая, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на источник. "Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 21 ордибехешта (в воскресенье 11 мая – ред.)", - сообщил источник агентству Nour News.США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно министру иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html

https://ria.ru/20250506/iran-2015270848.html

иран

сша

маскат (город)

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, маскат (город), ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, дональд трамп, оман, бадр аль-бусаиди, аббас аракчи