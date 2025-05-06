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Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе - РИА Новости, 06.05.2025
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13:43 06.05.2025 (обновлено: 15:55 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/iran-2015270848.html
Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе
Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили переговоры между исламской республикой и США по ядерной программе Тегерана, сообщила... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:43:00+03:00
2025-05-06T15:55:00+03:00
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россия
масуд пезешкиан
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили переговоры между исламской республикой и США по ядерной программе Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США — при посредничестве Омана — по иранской ядерной программе&quot;, — отметили там.Они также обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", — уточнили в Кремле.При этом Путин и Пезешкиан договорились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и внешнеполитической координации.Кроме того, президент Ирана поблагодарил своего российского коллегу за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи. Он также поздравил Путина и всех граждан России с 80-летием Победы.
https://ria.ru/20250419/arakchi-2012278854.html
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иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, сша, в мире
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, США, В мире

Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили переговоры между исламской республикой и США по ядерной программе Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе", — отметили там.

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Они также обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
«
"Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", — уточнили в Кремле.
При этом Путин и Пезешкиан договорились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и внешнеполитической координации.
Кроме того, президент Ирана поблагодарил своего российского коллегу за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи. Он также поздравил Путина и всех граждан России с 80-летием Победы.
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ИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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