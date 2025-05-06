https://ria.ru/20250506/iran-2015270848.html

Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе

Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и Пезешкиан обсудили переговоры Ирана и США по ядерной программе

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили переговоры между исламской республикой и США по ядерной программе Тегерана, сообщила... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:43:00+03:00

2025-05-06T13:43:00+03:00

2025-05-06T15:55:00+03:00

иран

россия

масуд пезешкиан

владимир путин

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_4:94:2976:1766_1920x0_80_0_0_f6cbf5ff4ebb5efd586c862c5d5c86ab.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили переговоры между исламской республикой и США по ядерной программе Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США — при посредничестве Омана — по иранской ядерной программе", — отметили там.Они также обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", — уточнили в Кремле.При этом Путин и Пезешкиан договорились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и внешнеполитической координации.Кроме того, президент Ирана поблагодарил своего российского коллегу за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи. Он также поздравил Путина и всех граждан России с 80-летием Победы.

https://ria.ru/20250419/arakchi-2012278854.html

https://ria.ru/20250505/iran-2015092433.html

иран

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, сша, в мире