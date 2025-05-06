https://ria.ru/20250506/iran-2015270298.html
Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество
Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 06.05.2025
Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан условились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:04:00+03:00
2025-05-06T14:04:00+03:00
2025-05-06T14:04:00+03:00
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан условились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и внешнеполитической координации, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/iran-2015270848.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество
Президенты России и Ирана договорились укреплять сотрудничество