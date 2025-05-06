https://ria.ru/20250506/iran-2015270298.html

Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество

Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 06.05.2025

Россия и Иран договорились укреплять двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан условились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:04:00+03:00

2025-05-06T14:04:00+03:00

2025-05-06T14:04:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан условились активизировать совместную работу по укреплению практического сотрудничества и внешнеполитической координации, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/iran-2015270848.html

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан