https://ria.ru/20250506/iran-2015269739.html

Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе

Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе - РИА Новости, 06.05.2025

Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что РФ готова содействовать продвижению диалога с... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:06:00+03:00

2025-05-06T14:06:00+03:00

2025-05-06T14:06:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что РФ готова содействовать продвижению диалога с целью выхода на справедливую договоренность по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договоренность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/putin-2015270055.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан