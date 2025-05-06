https://ria.ru/20250506/iran-2015269739.html
Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе
Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе - РИА Новости, 06.05.2025
Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что РФ готова содействовать продвижению диалога с... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:06:00+03:00
2025-05-06T14:06:00+03:00
2025-05-06T14:06:00+03:00
россия
иран
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владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что РФ готова содействовать продвижению диалога с целью выхода на справедливую договоренность по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договоренность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/putin-2015270055.html
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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия выступила за продвижение диалога по иранской ядерной программе
Путин: Россия готова содействовать диалогу по иранской ядерной программе