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Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран - РИА Новости, 06.05.2025
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13:27 06.05.2025 (обновлено: 13:35 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/iran-2015269055.html
Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран
Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:27:00+03:00
2025-05-06T13:35:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанного в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран в Россию 17 января", - говорится в сообщении.
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран

Путин и Пезешкиан обсудили развитие российско-иранского сотрудничества

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанного в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран в Россию 17 января", - говорится в сообщении.
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ИранРоссияВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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