https://ria.ru/20250506/iran-2015269055.html

Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран

Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и президент Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:27:00+03:00

2025-05-06T13:27:00+03:00

2025-05-06T13:35:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанного в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран в Россию 17 января", - говорится в сообщении.

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иран

россия

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2025

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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан