В Тегеране заявили о готовности к переговорам с ЕС по вопросам безопасности
МИД Ирана: Тегеран готов обсуждать с Евросоюзом вопросы безопасности
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонной разговор с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, в ходе разговора иранская сторона выразила готовность обсуждать с Евросоюзом вопросы безопасности обеих сторон, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран готов провести встречу с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной программе после переноса мероприятия, которое должно было состояться 2 мая в Риме.
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"(Глава МИД Ирана и глава дипломатии ЕС) обменялись мнениями и провели консультации по региональным и международным событиям, также иранский министр рассказал о ходе непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил главе евродипломатии, что обеспокоенность относительно возможности получения Ираном ядерного орудия можно снять, а достижение сделки по этому вопросу возможно, нужно только "воздерживаться от нереалистичных и нерациональных позиций".
Отмечается, что в ходе разговора Аракчи также подтвердил Каллас, что Иран готов продолжать взаимодействие с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия), в частности, готов возобновить переговоры с европейскими странами по вопросу своей ядерной программы, а также еще раз заверить Европу в том, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирных характер.
"Министр иностранных дел Ирана также заявил о готовности (Ирана) вступить в политические переговоры с ЕС относительно интересов безопасности обеих сторон", - говорится в заявлении.
Помимо этого, иранский дипломат указал на проблему украинского кризиса, подчеркнув, что сотрудничество между Ираном и Россией "не направлено против какой-либо третьей страны".
Ведомство отмечает, что разговор состоялся в понедельник.
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди 1 мая сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После этой информации также не состоялась встреча Ирана с Британией, Францией и Великобританией.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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