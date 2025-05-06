https://ria.ru/20250506/iran-2015241422.html

В Тегеране заявили о готовности к переговорам с ЕС по вопросам безопасности

В Тегеране заявили о готовности к переговорам с ЕС по вопросам безопасности - РИА Новости, 06.05.2025

В Тегеране заявили о готовности к переговорам с ЕС по вопросам безопасности

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонной разговор с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, в ходе разговора иранская сторона выразила готовность... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:15:00+03:00

2025-05-06T13:15:00+03:00

2025-05-06T13:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонной разговор с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, в ходе разговора иранская сторона выразила готовность обсуждать с Евросоюзом вопросы безопасности обеих сторон, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство. Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран готов провести встречу с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной программе после переноса мероприятия, которое должно было состояться 2 мая в Риме. "(Глава МИД Ирана и глава дипломатии ЕС) обменялись мнениями и провели консультации по региональным и международным событиям, также иранский министр рассказал о ходе непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил главе евродипломатии, что обеспокоенность относительно возможности получения Ираном ядерного орудия можно снять, а достижение сделки по этому вопросу возможно, нужно только "воздерживаться от нереалистичных и нерациональных позиций". Отмечается, что в ходе разговора Аракчи также подтвердил Каллас, что Иран готов продолжать взаимодействие с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия), в частности, готов возобновить переговоры с европейскими странами по вопросу своей ядерной программы, а также еще раз заверить Европу в том, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирных характер. "Министр иностранных дел Ирана также заявил о готовности (Ирана) вступить в политические переговоры с ЕС относительно интересов безопасности обеих сторон", - говорится в заявлении. Помимо этого, иранский дипломат указал на проблему украинского кризиса, подчеркнув, что сотрудничество между Ираном и Россией "не направлено против какой-либо третьей страны". Ведомство отмечает, что разговор состоялся в понедельник. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди 1 мая сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После этой информации также не состоялась встреча Ирана с Британией, Францией и Великобританией. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html

https://ria.ru/20250504/ssha-2014935328.html

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в мире, иран, франция, великобритания, аббас аракчи, кайя каллас, бадр аль-бусаиди, евросоюз