https://ria.ru/20250506/intervyu-2015404812.html

РИА Новости обнародует не вышедшее ранее интервью папы римского

РИА Новости обнародует не вышедшее ранее интервью папы римского - РИА Новости, 06.05.2025

РИА Новости обнародует не вышедшее ранее интервью папы римского

РИА Новости обнародует интервью папы Римского Франциска, которое не вышло при его жизни, но было согласовано им для публикации, вопросы для него передал... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:46:00+03:00

2025-05-06T22:46:00+03:00

2025-05-06T22:46:00+03:00

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. РИА Новости обнародует интервью папы Римского Франциска, которое не вышло при его жизни, но было согласовано им для публикации, вопросы для него передал понтифику по просьбе агентства общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов через персонального секретаря папы Фабио Салерно. После подготовки в 2023 году папа Франциск посчитал, что на тот момент еще не наступило время для публикации. Редакция приняла решение его опубликовать сейчас. В распоряжении РИА Новости есть написанные рукой папы строки, подтверждающие его подлинность. "Спасибо также за черновик интервью. Я думаю, что сейчас лучше не давать интервью. Возможно, это можно будет сделать позже", - говорится в датированном 21 июля 2023 года рукописном письме папы Римского Севастьянову, предоставленном последним РИА Новости.

https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html

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франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире, ватикан, россия, миа "россия сегодня", риа новости