https://ria.ru/20250506/indiya-2015409928.html

Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану

Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану - РИА Новости, 07.05.2025

Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану

Минобороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-06T23:31:00+03:00

2025-05-06T23:31:00+03:00

2025-05-07T01:35:00+03:00

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операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Минобороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане."Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии", - говорится в заявлении минобороны Индии.Ведомство отметило, что "в общей сложности мишенями стали девять объектов".Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещены в России

https://ria.ru/20250506/pakistan-2015411773.html

https://ria.ru/20250505/pakistan-2015159998.html

https://ria.ru/20250506/indija-2015209275.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане