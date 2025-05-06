Рейтинг@Mail.ru
В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы" - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:43 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/indiya-2015399603.html
В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы"
В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы" - РИА Новости, 06.05.2025
В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы"
Выставка "Оружие Победы" с экспозицией "Рособоронэкспорта" открылась в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:43:00+03:00
2025-05-06T21:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
индия
россия
нью-дели
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рособоронэкспорт
су-30
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:138:4263:2536_1920x0_80_0_0_0035c31743f56ed0f72e726b0841c675.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Выставка "Оружие Победы" с экспозицией "Рособоронэкспорта" открылась в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. В рамках экспозиции в Русском доме представлены модели как наиболее популярных образцов вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны, так и современные российские разработки: самолеты Су-30 МКИ, МиГ-29 UPG, фрегат проекта 11356, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", зенитный ракетный комплекс С-400 и многие другие. Также представлен павильон совместного российско-индийского предприятия Brahmos, где показываются модели производимой им ракеты. "CCCР и Индия во время Второй мировой войны внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом. В те дни миллионы российских и индийских солдат стали символом мужества. С помощью Индии для Красной армии через Персидский коридор были отправлены важнейшие поставки по ленд-лизу", - сказал военно-воздушный атташе посольства России в Индии, полковник Сергей Харченко. Заместитель представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Индии Евгений Васильев, в свою очередь, заявил, что оборонное сотрудничество между республикой и Россией стабильно развивается. "Системы советского или российского производства составляют более 50% вооружений Индии, а в некоторых секторах, таких, как бронетехника и истребители, их доля достигает 90%. У нас очень солидное присутствие на этом рынке, и мы готовы конкурировать с другими странами… Исключительное качество нашей продукции, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты и многое другое, было продемонстрировано в ходе реальных боевых действий. В то же время цены на наше оружие значительно ниже, чем на французское, немецкое и американское", - рассказал Васильев, напомнив, что боевые танки российского производства Т-72 и Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2 являются основой бронетанковых и механизированных формирований Индии, а самолет Су-30 - основой парка истребителей страны. Как отметила руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, для всех стран в настоящее время очень важен технологический суверенитет. "Технологический суверенитет важен и в военной сфере, и в сфере освоения космоса, о чем мы сегодня говорили, и, в принципе, в любой гражданской сфере. Без изобретения новых технологий, материалов, подходов к науке мы дальше не подвинемся. Именно поэтому это для нас важно, и поэтому мы здесь сегодня и собрались", - уточнила Ремизова по окончании круглого стола с российскими и индийскими военными и экспертами, приуроченного к открытию экспозиции. Экспозиция "Оружие Победы" организована Россотрудничеством, "Рособоронэкспортом" и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Она будет открыта в Русском доме в Нью-Дели в течение года. Уже во время открытия экспозиция вызвала большой интерес у индийских журналистов и военных экспертов. Организаторы ожидают, что за время работы экспозиции ее посетят множество жителей Индии.
https://ria.ru/20250506/aktsii-2015399215.html
https://ria.ru/20250506/abhazija-2015316902.html
https://ria.ru/20250504/indonezija-2014937638.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_507:0:4263:2817_1920x0_80_0_0_82d6f7dc9e56453131a28f156f31c843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, нью-дели, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рособоронэкспорт, су-30, миг-29, с-400 «триумф», в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Индия, Россия, Нью-Дели, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Рособоронэкспорт, Су-30, МиГ-29, С-400 «Триумф», В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы"

В Нью-Дели открылась выставка "Оружие Победы" с экспозицией "Рособоронэкспорта"

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Выставка "Оружие Победы" с экспозицией "Рособоронэкспорта" открылась в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках экспозиции в Русском доме представлены модели как наиболее популярных образцов вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны, так и современные российские разработки: самолеты Су-30 МКИ, МиГ-29 UPG, фрегат проекта 11356, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", зенитный ракетный комплекс С-400 и многие другие. Также представлен павильон совместного российско-индийского предприятия Brahmos, где показываются модели производимой им ракеты.
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В посольстве России в Швеции прошли акции к 80-летию Победы
Вчера, 21:38
"CCCР и Индия во время Второй мировой войны внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом. В те дни миллионы российских и индийских солдат стали символом мужества. С помощью Индии для Красной армии через Персидский коридор были отправлены важнейшие поставки по ленд-лизу", - сказал военно-воздушный атташе посольства России в Индии, полковник Сергей Харченко.
Заместитель представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Индии Евгений Васильев, в свою очередь, заявил, что оборонное сотрудничество между республикой и Россией стабильно развивается.
"Системы советского или российского производства составляют более 50% вооружений Индии, а в некоторых секторах, таких, как бронетехника и истребители, их доля достигает 90%. У нас очень солидное присутствие на этом рынке, и мы готовы конкурировать с другими странами… Исключительное качество нашей продукции, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты и многое другое, было продемонстрировано в ходе реальных боевых действий. В то же время цены на наше оружие значительно ниже, чем на французское, немецкое и американское", - рассказал Васильев, напомнив, что боевые танки российского производства Т-72 и Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2 являются основой бронетанковых и механизированных формирований Индии, а самолет Су-30 - основой парка истребителей страны.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Абхазии музей кино представил выставку о военном кинематографе
Вчера, 16:35
Как отметила руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, для всех стран в настоящее время очень важен технологический суверенитет.
"Технологический суверенитет важен и в военной сфере, и в сфере освоения космоса, о чем мы сегодня говорили, и, в принципе, в любой гражданской сфере. Без изобретения новых технологий, материалов, подходов к науке мы дальше не подвинемся. Именно поэтому это для нас важно, и поэтому мы здесь сегодня и собрались", - уточнила Ремизова по окончании круглого стола с российскими и индийскими военными и экспертами, приуроченного к открытию экспозиции.
Экспозиция "Оружие Победы" организована Россотрудничеством, "Рособоронэкспортом" и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Она будет открыта в Русском доме в Нью-Дели в течение года. Уже во время открытия экспозиция вызвала большой интерес у индийских журналистов и военных экспертов. Организаторы ожидают, что за время работы экспозиции ее посетят множество жителей Индии.
Вид на город Джакарт - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Индонезии показали фильм "Летят журавли" к 80-летию Победы
4 мая, 23:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИндияРоссияНью-ДелиФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РособоронэкспортСу-30МиГ-29С-400 «Триумф»В мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала