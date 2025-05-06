https://ria.ru/20250506/indiya-2015399603.html

В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы"

В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы" - РИА Новости, 06.05.2025

В Русском доме в Индии открылась выставка "Оружие Победы"

Выставка "Оружие Победы" с экспозицией "Рособоронэкспорта" открылась в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:43:00+03:00

2025-05-06T21:43:00+03:00

2025-05-06T21:43:00+03:00

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россия

нью-дели

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рособоронэкспорт

су-30

миг-29

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Выставка "Оружие Победы" с экспозицией "Рособоронэкспорта" открылась в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. В рамках экспозиции в Русском доме представлены модели как наиболее популярных образцов вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны, так и современные российские разработки: самолеты Су-30 МКИ, МиГ-29 UPG, фрегат проекта 11356, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", зенитный ракетный комплекс С-400 и многие другие. Также представлен павильон совместного российско-индийского предприятия Brahmos, где показываются модели производимой им ракеты. "CCCР и Индия во время Второй мировой войны внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом. В те дни миллионы российских и индийских солдат стали символом мужества. С помощью Индии для Красной армии через Персидский коридор были отправлены важнейшие поставки по ленд-лизу", - сказал военно-воздушный атташе посольства России в Индии, полковник Сергей Харченко. Заместитель представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Индии Евгений Васильев, в свою очередь, заявил, что оборонное сотрудничество между республикой и Россией стабильно развивается. "Системы советского или российского производства составляют более 50% вооружений Индии, а в некоторых секторах, таких, как бронетехника и истребители, их доля достигает 90%. У нас очень солидное присутствие на этом рынке, и мы готовы конкурировать с другими странами… Исключительное качество нашей продукции, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты и многое другое, было продемонстрировано в ходе реальных боевых действий. В то же время цены на наше оружие значительно ниже, чем на французское, немецкое и американское", - рассказал Васильев, напомнив, что боевые танки российского производства Т-72 и Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2 являются основой бронетанковых и механизированных формирований Индии, а самолет Су-30 - основой парка истребителей страны. Как отметила руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, для всех стран в настоящее время очень важен технологический суверенитет. "Технологический суверенитет важен и в военной сфере, и в сфере освоения космоса, о чем мы сегодня говорили, и, в принципе, в любой гражданской сфере. Без изобретения новых технологий, материалов, подходов к науке мы дальше не подвинемся. Именно поэтому это для нас важно, и поэтому мы здесь сегодня и собрались", - уточнила Ремизова по окончании круглого стола с российскими и индийскими военными и экспертами, приуроченного к открытию экспозиции. Экспозиция "Оружие Победы" организована Россотрудничеством, "Рособоронэкспортом" и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Она будет открыта в Русском доме в Нью-Дели в течение года. Уже во время открытия экспозиция вызвала большой интерес у индийских журналистов и военных экспертов. Организаторы ожидают, что за время работы экспозиции ее посетят множество жителей Индии.

https://ria.ru/20250506/aktsii-2015399215.html

https://ria.ru/20250506/abhazija-2015316902.html

https://ria.ru/20250504/indonezija-2014937638.html

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индия, россия, нью-дели, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рособоронэкспорт, су-30, миг-29, с-400 «триумф», в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне