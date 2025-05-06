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ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 06.05.2025 (обновлено: 10:14 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове - РИА Новости, 06.05.2025
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове
Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации в Харькове, где находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:11:00+03:00
2025-05-06T10:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации в Харькове, где находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы", — сказал он. По словам собеседника агентства, в Харьков и область продолжают прибывать военные и техника, подпольщики фиксируют множество наемников. "Опять появились поляки, и есть слухи про британцев", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Украина
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове

ВС России ударили по пункту дислокации с иностранными наемниками в Харькове

© Getty Images / NurPhoto / Pavlo PakhomenkoСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Pavlo Pakhomenko
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации в Харькове, где находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы", — сказал он.
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24 апреля, 17:29
По словам собеседника агентства, в Харьков и область продолжают прибывать военные и техника, подпольщики фиксируют множество наемников.
"Опять появились поляки, и есть слухи про британцев", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевУкраина
 
 
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