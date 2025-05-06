ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове
ВС России ударили по пункту дислокации с иностранными наемниками в Харькове
© Getty Images / NurPhoto / Pavlo PakhomenkoСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года
© Getty Images / NurPhoto / Pavlo Pakhomenko
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации в Харькове, где находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в Харьков и область продолжают прибывать военные и техника, подпольщики фиксируют множество наемников.
"Опять появились поляки, и есть слухи про британцев", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18