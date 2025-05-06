https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове - РИА Новости, 06.05.2025

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации в Харькове, где находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:11:00+03:00

2025-05-06T09:11:00+03:00

2025-05-06T10:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

сергей лебедев

украина

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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации в Харькове, где находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы", — сказал он. По словам собеседника агентства, в Харьков и область продолжают прибывать военные и техника, подпольщики фиксируют множество наемников. "Опять появились поляки, и есть слухи про британцев", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, сергей лебедев, украина