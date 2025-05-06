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В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе - РИА Новости, 06.05.2025
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12:41 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/hamas-2015250607.html
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе - РИА Новости, 06.05.2025
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе
Расширение наземной операции Израиля в секторе Газа представляет собой решение принести в жертву израильских заложников, заявило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:41:00+03:00
2025-05-06T12:41:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 6 мая – РИА Новости. Расширение наземной операции Израиля в секторе Газа представляет собой решение принести в жертву израильских заложников, заявило палестинское движение ХАМАС. В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. "Одобрение кабинетом оккупации (Израиля – ред.) планов расширения наземной операции в секторе Газа представляет собой явное решение принести в жертву израильских пленных в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС.
https://ria.ru/20250505/tsakhal-2015056272.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе

ХАМАС: расширение операции ЦАХАЛ в Газе означает приношение в жертву заложников

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 6 мая – РИА Новости. Расширение наземной операции Израиля в секторе Газа представляет собой решение принести в жертву израильских заложников, заявило палестинское движение ХАМАС.
В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам.
"Одобрение кабинетом оккупации (Израиля – ред.) планов расширения наземной операции в секторе Газа представляет собой явное решение принести в жертву израильских пленных в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
ЦАХАЛ ударила по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа
Вчера, 14:15
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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