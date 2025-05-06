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В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе - РИА Новости, 06.05.2025
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе
Расширение наземной операции Израиля в секторе Газа представляет собой решение принести в жертву израильских заложников, заявило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:41:00+03:00
2025-05-06T12:41:00+03:00
2025-05-06T12:41:00+03:00
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КАИР, 6 мая – РИА Новости. Расширение наземной операции Израиля в секторе Газа представляет собой решение принести в жертву израильских заложников, заявило палестинское движение ХАМАС. В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. "Одобрение кабинетом оккупации (Израиля – ред.) планов расширения наземной операции в секторе Газа представляет собой явное решение принести в жертву израильских пленных в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС отреагировали на расширение израильской операции в Газе
ХАМАС: расширение операции ЦАХАЛ в Газе означает приношение в жертву заложников