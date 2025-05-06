https://ria.ru/20250506/gubernator-2015222416.html
Вологодский губернатор обратился к "Северстали"
Вологодский губернатор обратился к "Северстали" - РИА Новости, 06.05.2025
Вологодский губернатор обратился к "Северстали"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК предложил компании "Северсталь" восстановить отношения и не конфликтовать. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:55:00+03:00
2025-05-06T10:55:00+03:00
2025-05-06T10:55:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК предложил компании "Северсталь" восстановить отношения и не конфликтовать."Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов", — заявил Филимонов во время общения с журналистами.В публикации РБК указали, что обострение в отношениях между руководством "Северстали" и главой области начались в прошлом году.В феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
https://ria.ru/20250506/alkogol-2015197159.html
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экономика, вологодская область, череповец, георгий филимонов, рбк (медиагруппа), россия, общество
Экономика, Вологодская область, Череповец, Георгий Филимонов, РБК (медиагруппа), Россия, Общество
Вологодский губернатор обратился к "Северстали"
Вологодский губернатор Филимонов предложил "Северстали" зарыть топор войны