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Вологодский губернатор обратился к "Северстали" - РИА Новости, 06.05.2025
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10:55 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gubernator-2015222416.html
Вологодский губернатор обратился к "Северстали"
Вологодский губернатор обратился к "Северстали" - РИА Новости, 06.05.2025
Вологодский губернатор обратился к "Северстали"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК предложил компании "Северсталь" восстановить отношения и не конфликтовать. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:55:00+03:00
2025-05-06T10:55:00+03:00
экономика
вологодская область
череповец
георгий филимонов
рбк (медиагруппа)
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК предложил компании "Северсталь" восстановить отношения и не конфликтовать."Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов", — заявил Филимонов во время общения с журналистами.В публикации РБК указали, что обострение в отношениях между руководством "Северстали" и главой области начались в прошлом году.В феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
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экономика, вологодская область, череповец, георгий филимонов, рбк (медиагруппа), россия, общество
Экономика, Вологодская область, Череповец, Георгий Филимонов, РБК (медиагруппа), Россия, Общество
Вологодский губернатор обратился к "Северстали"

Вологодский губернатор Филимонов предложил "Северстали" зарыть топор войны

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК предложил компании "Северсталь" восстановить отношения и не конфликтовать.
«
"Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов", — заявил Филимонов во время общения с журналистами.
В публикации РБК указали, что обострение в отношениях между руководством "Северстали" и главой области начались в прошлом году.
В феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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ЭкономикаВологодская областьЧереповецГеоргий ФилимоновРБК (медиагруппа)РоссияОбщество
 
 
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