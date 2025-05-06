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В ГД предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 06.05.2025
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14:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015281642.html
В ГД предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу
В ГД предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 06.05.2025
В ГД предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу
Депутат ГД Ярослав Самылин ("Новые люди") предложил предоставить гражданам с аллергией на пыльцу березы возможность бесплатного вакцинирования разрабатываемой в РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:27:00+03:00
2025-05-06T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат ГД Ярослав Самылин ("Новые люди") предложил предоставить гражданам с аллергией на пыльцу березы возможность бесплатного вакцинирования разрабатываемой в РФ вакциной по полису ОМС, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение депутат направил в Минздрав РФ. В документе указано, что сейчас в России завершается разработка первой отечественной вакцины против сезонной аллергии – рекомбинантного препарата, предназначенного для профилактики аллергии к пыльце берёзы и связанным с ней пищевым аллергенам. "Прошу Вас рассмотреть возможность официального включения разрабатываемой вакцины от аллергии на пыльцу берёзы (после её государственной регистрации) в НКПП – в качестве сезонной прививки для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями. Одновременно прошу рассмотреть возможность обеспечить её бесплатную доступность для всех граждан с подтверждённым диагнозом аллергии по полису обязательного медицинского страхования", - сказано в обращении. Отмечается, что, по официальным данным, во время цветения растений аллергическим ринитом ("сенной лихорадкой") страдает до 20–30% граждан (по оценочным данным - и до 80%). "Вместе с тем, в открытых источниках отсутствует информация об её (вакцины против сезонной аллергии) возможном включении в национальный календарь профилактических прививок, в соответствии с которым осуществляется бесплатная вакцинация граждан. Поскольку НКПП ориентирован на профилактику инфекционных заболеваний, вакцина против аллергии не будет автоматически включена в национальный календарь", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20250429/vrach-2013957429.html
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общество, россия
Общество, Россия
В ГД предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу

Депутат Самылин предложил бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат ГД Ярослав Самылин ("Новые люди") предложил предоставить гражданам с аллергией на пыльцу березы возможность бесплатного вакцинирования разрабатываемой в РФ вакциной по полису ОМС, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение депутат направил в Минздрав РФ. В документе указано, что сейчас в России завершается разработка первой отечественной вакцины против сезонной аллергии – рекомбинантного препарата, предназначенного для профилактики аллергии к пыльце берёзы и связанным с ней пищевым аллергенам.
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"Прошу Вас рассмотреть возможность официального включения разрабатываемой вакцины от аллергии на пыльцу берёзы (после её государственной регистрации) в НКПП – в качестве сезонной прививки для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями. Одновременно прошу рассмотреть возможность обеспечить её бесплатную доступность для всех граждан с подтверждённым диагнозом аллергии по полису обязательного медицинского страхования", - сказано в обращении.
Отмечается, что, по официальным данным, во время цветения растений аллергическим ринитом ("сенной лихорадкой") страдает до 20–30% граждан (по оценочным данным - и до 80%).
"Вместе с тем, в открытых источниках отсутствует информация об её (вакцины против сезонной аллергии) возможном включении в национальный календарь профилактических прививок, в соответствии с которым осуществляется бесплатная вакцинация граждан. Поскольку НКПП ориентирован на профилактику инфекционных заболеваний, вакцина против аллергии не будет автоматически включена в национальный календарь", - уточняется в документе.
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