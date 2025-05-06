https://ria.ru/20250506/gosduma-2015280838.html

В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"

В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки" - РИА Новости, 06.05.2025

В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:25:00+03:00

2025-05-06T14:25:00+03:00

2025-05-06T14:25:00+03:00

россия

европа

германия

дональд трамп

михаил шеремет

джо байден

генеральная прокуратура рф

северный поток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ и как взрывали газопроводы "Северного потока". Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "Трампу не следует далеко ходить и наводить тень на плетень. Достаточно вызвать к себе Байдена и все расспросить. Уверен, что его предшественник в мельчайших подробностях расскажет, зачем отдавал приказ и как готовилась операция по подрыву "Северных потоков", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, подрыв "Северных потоков" - это террористический акт. "В уничтожении газопроводов были заинтересованы, прежде всего, администрация Байдена и британцы. Это была хорошо спланированная западными спецслужбами операция - с использованием специального оборудования и обученных людей", - добавил депутат. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html

https://ria.ru/20250425/germaniya-2013517252.html

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