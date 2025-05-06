https://ria.ru/20250506/gosduma-2015185884.html

Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире

Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире - РИА Новости, 06.05.2025

Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире

Самым безопасным и надежным способом предотвращения утечки газа в квартире является установка специальных датчиков или газоанализаторов, которые способны с... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:33:00+03:00

2025-05-06T04:33:00+03:00

2025-05-06T04:33:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самым безопасным и надежным способом предотвращения утечки газа в квартире является установка специальных датчиков или газоанализаторов, которые способны с высочайшей точностью определить малейшую утечку, а также перекрыть газ в квартире в случае опасности, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Самый безопасный и надежный способ предотвращения утечки газа – приборный. В этом случае используются специальные датчики или газоанализаторы – устройства, которые с высочайшей точностью могут определить даже малейшую утечку. Более того, такие устройства способны перекрыть газ в квартире в случае опасности, тем самым спасти кров и жизни людей", - сказал Колунов. По мнению парламентария, подобные датчики должны быть в каждой квартире с газом. Он добавил, что профильный комитет Госдумы уже работает над данным вопросом, будет добиваться обязательной установки. Кроме того, по словам Колунова, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание всего внутриквартирного газового оборудования. Он отметил, что это является ответственностью собственников, но техобслуживание должны проводить только специалисты-газовщики. "Если вы обнаружили утечку или чувствуете, что что-то с газовым оборудованием не так – характерный аммиачный запах, шипение, необходимо строго следовать следующим правилам. Во-первых, немедленно перекройте кран газопровода, выключите все газовые приборы, откройте окна. Сразу после этого покиньте помещение, позвоните в аварийную службу по номеру 04, постарайтесь оповестить соседей об опасности. Главное – ни в коем случае не пытайтесь устранить утечку самостоятельно. Только специалисты", - добавил депутат. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности в квартире достаточно соблюдать меры предосторожности и правила безопасного пользования газом. "Нельзя оставлять работающие газовые устройства без присмотра. Нельзя использовать газовую плиту для сушки одежды или отопления помещения. Нельзя устанавливать, ремонтировать, менять газовое оборудование самостоятельно", - заключил Колунов.

https://realty.ria.ru/20250121/utechka-1994194796.html

https://realty.ria.ru/20240920/minstroy-1973791674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество