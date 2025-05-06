Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015185884.html
Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире
Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире - РИА Новости, 06.05.2025
Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире
Самым безопасным и надежным способом предотвращения утечки газа в квартире является установка специальных датчиков или газоанализаторов, которые способны с... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:33:00+03:00
2025-05-06T04:33:00+03:00
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753746469_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_b7d828afd91fe74518decf5be06f4201.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самым безопасным и надежным способом предотвращения утечки газа в квартире является установка специальных датчиков или газоанализаторов, которые способны с высочайшей точностью определить малейшую утечку, а также перекрыть газ в квартире в случае опасности, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Самый безопасный и надежный способ предотвращения утечки газа – приборный. В этом случае используются специальные датчики или газоанализаторы – устройства, которые с высочайшей точностью могут определить даже малейшую утечку. Более того, такие устройства способны перекрыть газ в квартире в случае опасности, тем самым спасти кров и жизни людей", - сказал Колунов. По мнению парламентария, подобные датчики должны быть в каждой квартире с газом. Он добавил, что профильный комитет Госдумы уже работает над данным вопросом, будет добиваться обязательной установки. Кроме того, по словам Колунова, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание всего внутриквартирного газового оборудования. Он отметил, что это является ответственностью собственников, но техобслуживание должны проводить только специалисты-газовщики. "Если вы обнаружили утечку или чувствуете, что что-то с газовым оборудованием не так – характерный аммиачный запах, шипение, необходимо строго следовать следующим правилам. Во-первых, немедленно перекройте кран газопровода, выключите все газовые приборы, откройте окна. Сразу после этого покиньте помещение, позвоните в аварийную службу по номеру 04, постарайтесь оповестить соседей об опасности. Главное – ни в коем случае не пытайтесь устранить утечку самостоятельно. Только специалисты", - добавил депутат. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности в квартире достаточно соблюдать меры предосторожности и правила безопасного пользования газом. "Нельзя оставлять работающие газовые устройства без присмотра. Нельзя использовать газовую плиту для сушки одежды или отопления помещения. Нельзя устанавливать, ремонтировать, менять газовое оборудование самостоятельно", - заключил Колунов.
https://realty.ria.ru/20250121/utechka-1994194796.html
https://realty.ria.ru/20240920/minstroy-1973791674.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753746469_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_d66b9a283867f63bc68f249e78d336fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Депутат Госдумы рассказал, как предотвратить утечку газа в квартире

Депутат Колунов: датчики могут с точностью определить утечку газа в квартире

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПродавец-консультант консультирует покупателя магазина газового оборудования
Продавец-консультант консультирует покупателя магазина газового оборудования - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Продавец-консультант консультирует покупателя магазина газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самым безопасным и надежным способом предотвращения утечки газа в квартире является установка специальных датчиков или газоанализаторов, которые способны с высочайшей точностью определить малейшую утечку, а также перекрыть газ в квартире в случае опасности, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Самый безопасный и надежный способ предотвращения утечки газа – приборный. В этом случае используются специальные датчики или газоанализаторы – устройства, которые с высочайшей точностью могут определить даже малейшую утечку. Более того, такие устройства способны перекрыть газ в квартире в случае опасности, тем самым спасти кров и жизни людей", - сказал Колунов.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Нюх во спасение: как вести себя при утечке газа
21 января, 10:00
По мнению парламентария, подобные датчики должны быть в каждой квартире с газом. Он добавил, что профильный комитет Госдумы уже работает над данным вопросом, будет добиваться обязательной установки.
Кроме того, по словам Колунова, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание всего внутриквартирного газового оборудования. Он отметил, что это является ответственностью собственников, но техобслуживание должны проводить только специалисты-газовщики.
"Если вы обнаружили утечку или чувствуете, что что-то с газовым оборудованием не так – характерный аммиачный запах, шипение, необходимо строго следовать следующим правилам. Во-первых, немедленно перекройте кран газопровода, выключите все газовые приборы, откройте окна. Сразу после этого покиньте помещение, позвоните в аварийную службу по номеру 04, постарайтесь оповестить соседей об опасности. Главное – ни в коем случае не пытайтесь устранить утечку самостоятельно. Только специалисты", - добавил депутат.
Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности в квартире достаточно соблюдать меры предосторожности и правила безопасного пользования газом.
"Нельзя оставлять работающие газовые устройства без присмотра. Нельзя использовать газовую плиту для сушки одежды или отопления помещения. Нельзя устанавливать, ремонтировать, менять газовое оборудование самостоятельно", - заключил Колунов.
Член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по строительству и ЖКХ Сергей Колунов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Минстрой поддержал обязательную установку датчиков газа во всех жилых домах
20 сентября 2024, 11:47
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала